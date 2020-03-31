Ілларіонов назвав несподіваного наступника Путіна

Змінити Володимира Путіна на посту президента Російської Федерації має високі шанси чинний голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Про це заявив російський економіст, колишній радник президента РФ, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов у інтерв'ю "Гордону".

"Мені здається, що в поточній конфігурації, зважаючи на нинішніх, як прийнято говорити у наших англо-американських друзів, стейкхолдерів, найкращими шансами володіє пан Наришкін. Чинний голова Служби зовнішньої розвідки, колишній керівник Державної думи, колишній керівник Адміністрації президента, людина, яка пройшла практично всі основні державні посади", – сказав він.

За словами Ілларіонова, Наришкін знає, як працює уряд, як працюють спецслужби, парламент, адміністрація. До того ж він не засвітився в будь-яких великих скандалах і має підтримку в ФСБ.

Володимир Путін

Що стосується його залякувань екссекретаря РНБО України Олександра Турчинова під час анексії Криму, то це нібито зарахували Наришкіну як гідну роботу на українському напрямі.

"У Наришкіна дуже хороші шанси для того, щоб претендувати на посаду наступного президента. Навіть більше, я б дуже радив вам подивитися на ролик, який зробила журналістка "Першого каналу" Наїля Аскер-заде, котра стала відомою завдяки зусиллям пана Навального", – зазначив Ілларіонов.

Сергій Наришкін "Комерсант"

"Вона записала з Сергієм Євгеновичем Наришкіним чудову годинну програму під назвою "Наш Джеймс Бонд". Повністю в стилі фільмів про Бонда. Тло, музика, сюжети, сам Бонд, дівчина Бонда... Вони бігають, наздоганяють, стріляють із пістолетів... Все як годиться. Мені здається, якщо ви хочете побачити майбутні елементи передвиборчої кампанії, заглядайте в розмову пані Аскер-заде з Сергієм Наришкіним", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський економіст Сергій Алексашенко зазначив, що в Росії інвестори зацікавлені в тому, щоб Путін якомога довше перебував при владі. Адже РФ – це авторитарна й диктаторська держава, і в разі зміни влади турбулентність в економіці буде дуже серйозною.

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