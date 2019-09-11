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11 вересня • оновлено в 22:15
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Політика Економіка

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Ігор Соловей
Ігор Соловей
журналіст-міжнародник Всі статті автора

Чи є в звільненні Джона Болтона молдавське коріння?

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Причиною звільнення Дональдом Трампом свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона називають розходження з президентом по Афганістану, КНДР і Ірану.

Але якраз напередодні Болтон здійснив тур по Молдові, Україні і Білорусі. І його позиція по Молдові також могла йти всупереч позиції Трампа, який останнім часом все частіше демонструє бажання порозумітись з Росією.

Болтон и Трамп

Болтон и Трамп

РБК

Молдова в цьому переліку пострадянських країн є державою, де США і Росія стали союзниками – тут вони дійшли (що здивувало багатьох) порозуміння щодо політичної конфігурації влади. Тому візит американського чиновника такого високого рівня в Молдову 29 серпня міг бути спробою провести аудит раніше прийнятого рішення про створення урядової коаліції з європейсько-проросійських сил.

Що, звісно, не сподобалось Москві.

Інтереси США

В ході свого приїзду в Кишинів радник президента США з національної безпеки Болтон зустрівся з керівниками двох політичних таборів: прем’єр-міністром Майєю Санду та президентом Ігорем Додоном.

Основними темами розмов стали:

1. підготовка нового індивідуального плану дій Молдова-НАТО;

2. перехід до другого етапу забезпечення обороноздатності країни, при якому роль США в цьому процесі має зрости;

3. участь США у процесі утилізації боєприпасів у н.п. Колбасна. Звісно, це завдало б серйозного удару по позиціях РФ в регіоні: у такому разі вийшло б, що Росія не одноосібно (як має намір) вирішує придністровську проблему, а разом зі своїм головним геополітичним противником. Тому саме ця ініціатива США була повністю проігнорована МЗС та міноборони Росії. Вашингтон же вирішив заручитись підтримкою Молдови;

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4. підтримка блоку ACUM в його заявлених проєвропейських прагненнях. Правда, побачене в Кишиневі не викликало особливого ентузіазму у досвідченого американського функціонера, який розпочинав власну кар’єру ще за часів Рональда Рейгана. У зв’язку з цим Болтон досить стримано відгукнувся щодо перспектив блоку ACUM в майбутньому. Не виключено, що саме думка Болтона могла відіграти вирішальну роль у скасуванні запланованого візиту прем’єр-міністра Молдови Майї Санду до США.

Наразі ж можна очікувати, що США будуть переглядати оцінки діяльності правлячої коаліції в Молдові та її подальші перспективи. І лише після того, як буде створено певну концепцію відносин з Молдовою та її керівництвом, пропозиція Санду щодо проведення візиту до США буде направлена повторно.

Російський інтерес

Такі наміри США активізувати діалог з урядом Молдови (у першу чергу – з безпекових питань) викликали тривогу в Кремлі. Одразу після від’їзду Болтона з Кишинева президента Молдови Ігоря Додона та новопризначеного секретаря Ради безпеки Молдови Віктора Гайчука викликали (2 вересня) в Москву на зустріч з секретарем Совбеза Росії Миколою Патрушевим.

Там Патрушев висловив стурбованість можливим “зміщенням” політики керівництва Молдови в сторону Вашингтону. У відповідь він отримав запевнення у тому, що під час перебування при владі Ігоря Додона та Партії соціалістів молдовська влада орієнтуватиметься на Росію.

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Гайчуку ж рекомендували взяти на особистий контроль підготовку трирічного плану двостороннього співробітництва між міністерствами оборони Росії і Молдови. А також не допустити блокування підпису цього документа проєвропейським прем’єр-міністром Молдови Санду. Патрушев підтвердив зацікавленість Кремля в укладенні подібних документів також між МВС, а також спецслужбами РФ та Молдови.

Український інтерес

Проросійська риторика Додона і його Партії соціалістів – для України зовсім не новина. Але їх курс на Москву в попередні роки стримувався політичними опонентами з Демократичної партії (голова Влад Плахотнюк) – в тому числі через усунення впливу проросійських сил на безпековий сектор Молдови. Зараз же, зі створенням проєвропейсько-проросійської коаліції, Додон повернув собі контроль над більшістю силовиків – над СІБ (аналог українського СБУ), міноборони та Радбезом. І точно не припинить нарощувати свою політичну вагу.

Тому Молдова для України мимоволі знову стає черговим джерелом військової небезпеки – процеси придністровського врегулювання та виведення російських військ з Придністров’я ще довго залишатимуться у “замороженому” стані.

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Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Тема
Конфлікт у Придністров'ї
Особа
Ігор Додон
Місце
Молдова
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Mega Death
Mega Death
Трамп изящно избавляется от навязанных ему соглядатаев)) Он не отказывается от того, что ему их навязывают, и без проблем берет на работу. Но и меняет их с завидным постоянство. Да так, что эти ястребы даже сделать ничего не успевают))) Третий за три года пошел.....
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Сейчас по сети бродит много версий, почему Трамп уволил своего советника по национальной безопасности, и каждая из них может быть верной. Попробую коротко изложить свою, основанную на наблюдениях за этой своеобразной персоной. Джон Болтон — один из самых оголтелых ястребов, который, тем не менее, невероятно дисциплинирован. Он и Помпео — своего рода компромиссные фигуры, в свое время навязанные американскому президенту глубинным государством. Оба честно пытались подчиняться Трампу, по всей видимости, объяснив ему в вежливой форме, что во внешней политике президент не разбирается, и они прикроют этот участок. У Трампа, без сомнения, было свое мнение на этот счет, однако он мирился с ситуацией. Сейчас, когда до выборов остается чуть больше года, терпеть рядом с собой Болтона он не захотел. То есть, причины отставки — сугубо внутренние. Возможно, кто-то донес, что советник по нацбезопасности планирует какую-то операцию на внешнем контуре, которая может помешать ему стать президентом во второй раз. Как бы то ни было, Трамп счел, что справится со своими оппонентами и без ручных ястребов в окружении. Слетит ли со своего поста и Помпео, сказать трудно. По-видимому, все зависит от реакции истеблишмента на отставку Болтона и от того, что Трампу подскажет его звериное чутье. Если почувствует, что персона Помпео отталкивает верный электорат, — выкинет из Госдепа без колебаний.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Интересно как шраты с рашей определяют политику Молдовы. Очевидно, что такой подход ждет и Украину, только с участием наших европейских "партнеров". Наш преЗедент усиленно сливает в унитаз остатки суверенитета страны.
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Mega Death
Mega Death
Panchenko Anatoliy, А он- суверенитет у вас был , когда за вами Россия стояла))) Ни одна собака на вас гавкнут не могла, а уж использовать в своих корыстных интересах и подавно. Вам то и суверенитет(мнимый) от России нужен был лишь для того , чтоб его кому-нибудь быстренько продать))) У проституток (дешевых) всегда одна судьба)))
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