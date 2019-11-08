Названо слово 2019 року

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins головним словом 2019 року назвали вислів climate strike ("кліматичний страйк"), який став популярним завдяки шведській екоактивістці Ґреті Тунберґ.

Про це видавництво повідомило у четвер, 7 листопада, у своєму блозі. Як ідеться в публікації, частота використання цього словосполучення виросла в 100 разів після серій акцій протесту, які розпочала 16-річна шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ.

Зазначається, що вперше факт уживання вислову було зафіксовано в листопаді 2015 року, коли під час конференції ООН зі зміни клімату в Парижі пройшла масова демонстрація.

Словом 2019 року назвали "кліматичний страйк" Колаж

За визначенням словника Коллінза, кліматичний страйк означає "форму протесту, за якою люди відсутні на навчанні або роботі, щоб приєднатися до демонстрацій, які вимагають дій із боротьби зі зміною клімату".

Філологи вказують на тенденцію поширення термінів, пов’язаних із навколишнім середовищем. Зокрема, словом 2018 року видавництво оголосило "single-use" ("одноразовий"). Під цим терміном характеризувалися пластикові вироби, призначені для використання тільки один раз.

Цьогоріч термін "кліматичний страйк" був не єдиним претендентом із пласту екологічної лексики. У список популярних слів також увійшли такі:

"Rewilding", що означає "практику повернення ділянок землі в природний, дикий стан";

"Hopepunk" – іменник, який використовується для опису "оптимістичного руху в культурі та ЗМІ, який виник як реакція на антиутопічні тенденції".

У шорт-лист увійшли також слова deepfake (методика з'єднання і накладення зображень і відео на інші так, що глядач не усвідомлює, що перед ним фейк) та influencer (користувач соцмереж із великою кількістю підписників, який може формувати їхні смаки і успішно просувати комерційну продукцію).

Частота використання словосполучення виросла в 100 разів collinsdictionary.com

Укладачі словника зазначили, що слова, вибрані за останні шість років, відображають "все більше і більше політизовану мову". Якщо раніше серед найпопулярніших були такі слова, як "ґік", "фотобомба", то останніми стали "Brexit" і "фейкові новини".

Тож видавництво Коллінза також опублікувало слова, які виникли за три роки процесу Brexit, уклавши їх у такий собі Brexicon (так філологи обіграли слова Brexit і лексикон). До списку увійшли такі слова:

Brexiteer – прихильник або ініціатор виходу Британії з Європейського Союзу;

Brexiety – стан посиленої тривоги, викликаний занепокоєнням із приводу неминучого виходу Британії з ЄС;

Cakeism – стремління насолоджуватися двома бажаними, але несумісними альтернативами;

Flextension – неофіційна угода про продовження часу, передбаченого для сплати боргу або завершення контракту, встановлення нової дати, яка може бути змінена залежно від майбутніх подій;

No-deal – ситуація, коли дві сторони не змогли домовитися про те, як діяти;

Remainer – людина, яка вважає, що Британія повинна залишатися в ЄС;

Stockpiling – діяльність з придбання та зберігання великої кількості товарів.

Відомо, що лексикографи Collins English Dictionary щорічно стежать за корпусом із 9,5 мільярда слів і складають список із 10 нових і помітних термінів, один з яких вибирають "словом року".

Авторитетних англомовних словників, які щорічно оголошують "слово року", є три. Collins Dictionary зазвичай називає популярне слово першим. Крім нього, досліджують тенденції в мові також Oxford Dictionary і Merriam-Webster.

Як повідомляв OBOZREVATEL, видавництво Oxford University Press, що випускає Оксфордський словник англійської мови, назвало найпопулярніше слово 2018 року – "токсичний".

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