Хвороби вилікують, роботи порозумнішають: з'явився глобальний прогноз на майбутнє

Американські журналісти дали прогноз розвитку технологій на найближче майбутнє.

У статті видання Wired наводиться сім передбачень у сферах медицини, торгівлі, інтернету і робототехніки, передає "Лента.ру".

Перший розділ статті стосується хакерських атак. На думку авторів, від дій зловмисників будуть страждати об'єкти інфраструктури, наприклад, великі заводи, а також підприємці і прості громадяни.

Другий пункт пов'язаний з появою автоматизованих магазинів роздрібної торгівлі без кас і продавців. Нібито незабаром необхідні продукти можна буде замовляти через додаток, а їх доставкою займуться роботи.

У третьому параграфі розповідається про обробку персональних даних. У майбутньому штучний інтелект навчиться розпізнавати людські емоції по обличчю і в залежності від цього пропонувати ті чи інші товари і продукти.

Четверте пророкування присвячено медицині. Лікарі через кілька років нібито зможуть успішно змінювати ДНК, щоб лікувати генетичні захворювання.

П'ятий прогноз - роботи замість водіїв в рейсах далекого прямування.

Шостий - повсюдне і необхідне використання віртуальної і доповненої реальності.

Сьомий розділ пов'язаний з блокчейн-технологіями. За прогнозом видання, у роботі великих сервісів, наприклад, таксі, інтернет-магазинів, соціальних мереж, будуть так чи інакше задіяні всі користувачі.

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