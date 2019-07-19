Хвороба Меркель: канцлер зробила відверту заяву

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, у якої за останній час було декілька нападів тремтіння, запевнила, що з нею все гаразд.

На пресконференції в Берліні, яку транслювали місцеві ЗМІ, вона зазначила, що розуміє інтерес до свого здоров'я, але вважає це особистою справою.

"У 2021 році я закінчу свою політичну роботу, але, сподіваюся, у мене буде і подальше життя, яке я б вважала за краще прожити в здоров'ї", — підкреслила канцлер.

"Розумію питання щодо мого здоров'я, але я на нього вже відповіла", — відрізала Меркель.

Ангела Меркель

Вона зазначила: розуміє, що як канцлера повинна бути в змозі виконувати свою роботу, і вона дійсно в змозі це робити.

Останнім часом здоров'я Меркель викликало занепокоєння — з червня вона пережила декілька публічних нападів. На відео — один із них.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 червня Меркель стало зле під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Лікар припустила, що судоми, яких зазнала політик, могли бути викликані низкою причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у Меркель трапився на зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером 27 червня.

Однак, як пишуть журналісти, канцлер Німеччини підняла конфіденційність, пов'язану зі здоров'ям перших осіб держави, на зовсім інший рівень, тому про її ймовірну хворобу ніхто не дізнається.

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