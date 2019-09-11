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11 вересня • оновлено в 22:13
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"Хуторяни з села!" Соловйов зганьбився через українську мову

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Головний пропагандист путінської Росії Володимир Соловйов відзначився черговими їдкими нападками на українську мову, назвавши її мовою винятково жителів сільської місцевості.

Українофобський демарш він влаштував на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1", спілкуючись з постійними гостями російських ефірів з України Василем Вакаровим та Олександром Охріменком (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не хочу нікого образити, але раніше в СРСР, коли людина раптом переходила на українську мову, було відчуття, що вона із села, хуторянин. Притому, якщо я правильно пам'ятаю, на території самої України", – зарозуміло висловився Соловйов.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Новини
"Сільська і непридатна!" Пропагандист Путіна публічно образив українську мову на росТБ

Українські експерти, які працюють на російську пропаганду, почали активно йому підтакувати і погоджуватися зі старим кремлівським міфом. Скандальний ведучий скористався цим і їдко підколов Вакарова і Охріменка. "Та ви й схожі якось, ви в наступний раз з медом приходьте", – посміхаючись, звернувся він до них.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Соловйов публічно зганьбився недоречними знущаннями над українською мовою. Він вирішив причепитися до української букви "ф", намагаючись посміятися з українців, які нібито вимовляють її по-іншому, і почав рохкати і кривлятися.

  • Також він осоромився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців. Він навмисне почав спотворювати вимову назви столиці України – Києва.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Почему же оскандалился? Абсолютно прав))) А вот пропагандисты обоза совершенно не понимают этимологию слова "оскандалиться")
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Пока украинцы учили русский язык их благосостояние росло как только украинцы стали учить мову (последние 28 лет)их развитие остановилось и даже деградировало (Украина единственная страна в мире у которой не вырос ВВП за последние 28 лет) поэтому - учить украинскую мову - это прямой путь к деградации и отупению
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Bладимир Ильич, а еще дупомова-это прямой путь к чистке польских сортиров
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Украинец Даниил
Украинец Даниил
Bладимир Ильич, тупая расисткая ложь!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
вам не понять )))) переводчик в помощь )))
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