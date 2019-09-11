"Хуторяни з села!" Соловйов зганьбився через українську мову

Головний пропагандист путінської Росії Володимир Соловйов відзначився черговими їдкими нападками на українську мову, назвавши її мовою винятково жителів сільської місцевості.

Українофобський демарш він влаштував на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1", спілкуючись з постійними гостями російських ефірів з України Василем Вакаровим та Олександром Охріменком (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не хочу нікого образити, але раніше в СРСР, коли людина раптом переходила на українську мову, було відчуття, що вона із села, хуторянин. Притому, якщо я правильно пам'ятаю, на території самої України", – зарозуміло висловився Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Українські експерти, які працюють на російську пропаганду, почали активно йому підтакувати і погоджуватися зі старим кремлівським міфом. Скандальний ведучий скористався цим і їдко підколов Вакарова і Охріменка. "Та ви й схожі якось, ви в наступний раз з медом приходьте", – посміхаючись, звернувся він до них.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов публічно зганьбився недоречними знущаннями над українською мовою. Він вирішив причепитися до української букви "ф", намагаючись посміятися з українців, які нібито вимовляють її по-іншому, і почав рохкати і кривлятися.

Також він осоромився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців. Він навмисне почав спотворювати вимову назви столиці України – Києва.

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