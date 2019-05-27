"Хто вони такі?!" У Соловйова огризнулися на вердикт трибуналу щодо полонених українських моряків

На програмі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова спалахнула бурхлива дискусія через перемогу України. Вона стосувалася вимоги Міжнародного трибуналу ООН із морського права до Росії звільнити українських моряків, захоплених у полон в листопаді 2018 року в Керченській протоці.

Найбільше це рішення обурило депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна і ведучого передачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україна – це країна, яка нас зараз намагається вчити в міжнародних судах, наприклад, того, як ми повинні діяти. А міжнародні суди, оскільки вони упереджені щодо Росії, я маю на увазі арбітраж, який минув, морський, щодо Керченського інциденту, – теж нам розповідають, як ми повинні діяти. Насправді, достатньо просто власної іронії, щоб розуміти, що Україна, яка своїх власних законів не дотримується, ще нам розповідає, як ми повинні міжнародних або двосторонніх домовленостей дотримуватися", – їдко висловився парламентар країни-агресора.

Костянтин Затулін Скріншот відео

Після його слів Соловйов демонстративно нагадав усім, що Росія не визнала право Міжнародного трибуналу розглядати це питання. Затулін підхопив його думку і продовжив звинувачувати в злочинних діях Росії Україну.

"Ну, по-перше, Україна і ми тоді, коли укладали угоду, вона діє, про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки в ті минулі часи, домовилися, що ми щодо усіх суперечливих питань не звертаємося в якісь арбітражі, а розмовляємо між собою. І в цьому випадку ніякої проблеми не було б, якби дотримувалися правила вуличного руху в Керченській протоці. До цього українські військові кораблі пройшли б туди, і ніякої би проблеми не було", – сказав Затулін, виправдовуючи дії окупантів у Керченській протоці.

"Хто вони взагалі такі?! Америка визнає цей суд?" – єхидно вигукнув Соловйов після репліки скандального депутата.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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