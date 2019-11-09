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9 листопада • оновлено в 14:45
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Ліна Городецька
Ліна Городецька
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"Хрустальная ночь". Все нужно помнить…

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9 ноября 1938. "Хрустальная ночь". Сколько бы ни прошло лет, фотографии тех дней кричат и сегодня.

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Более 1000 синагог были сожжены, и более 7 000 принадлежавших евреям зданий и магазинов были разрушены, повреждены и разграблены.

Надругательству подверглись еврейские кладбища, 90 ( по разным оценкам эта цифра очень занижена) человек убиты, сотни ранены и покалечены, 680 евреев покончили жизнь самоубийством. Порядка тридцати тысяч человек были отправлены в концентрационные лагеря, несколько сот из них погибло в дороге в результате зверских издевательств эсэсовцев.

Германия, родина Гетте и Гейне, расправлялась со своими евреями… Взгляните на фотографии, обратите внимание на эту. На этих мужчин в аккуратных плащах, только недавно бывших уважаемыми врачами, адвокатами, бизнесменами, и в одно мгновенье ставшими изгоями в своей стране.

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Поправлю себя, в стране, которую они считали своей…

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Справедливости ради нужно сказать, что 9 ноября 2006 года в центре Мюнхена открылась синагога — через 68 лет после того, как предыдущая была разрушена в "Хрустальную ночь". Синагога носит имя своей предшественницы – "Шатер Яакова".

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Я не осуждаю выбор ни одного человека, где жить ему сегодня. В Германии живет, к примеру, мамин двоюродный брат, выросший без отца, которого после взятия немцами Киева выдали свои же однополчане. И он был расстрелян. Я бы в Германии жить не смогла…

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Помнить…Все нужно помнить.

И это письмо тоже…И судьбу эту человеческую. Жозефине Бар было 56 лет. Она мечтала еще раз увидеть своих детей, мечтала подержать на руках внуков. Но не смогла пережить "Хрустальную ночь" и покончила жизнь самоубийством.

יוזפינה בר בבאסום, גרמניה, שנות השלושים

Это случилось не в Берлине, а в небольшом городке Нижней Саксонии, где веками жила ее семья.

בית משפחת בר בבאסום, גרמניה, שנות השלושים

Где выросли ее дети — погодки, с немецкими, кстати, именами. Сына звали Курт, а дочь Ильза.

קורט ואילזה בר בבאסום, גרמניה, שנות העשרים

קורט ואילזה בר בבאסום, גרמניה, שנות העשרים

Супруги Леопольд и Жозефина Бар жили в Бассуме в Нижней Саксонии.

יוזפינה בר (במרכז), גרמניה, שנות השלושים

Леопольд занимался торговлей. А в молодые годы служил в немецкой армии. Леопольд был награжден значком Железного Креста за участие в Первой мировой войне и очень этим гордился. Он на фотографии справа.

ליאופולד בר (מימין) במדי הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה

В 1933 году в Бассуме проживало порядка 30 евреев. В 1935 году двадцатичетырехлетняя Ильза поняла, что ее будущее не в Германии. Под влиянием своего брата Курта она присоединилась к сионистскому движению, переехала в организованный кибуц Вестербек в Оснабрюке. В августе 1936 года Ильза вернулась домой, чтобы попрощаться с родителями перед отъездом в Палестину. Курт также уехал в Эрец Исраэль. Тут бы взять родителям и подумать, а зачем им оставаться одним в Германии…Но привычки, быт, бизнес…Не так просто было решиться все начинать сначала. И сделали это немногие евреи в Германии… А потом было поздно.

В 1937 году Ильза вышла замуж за Ганса-Йозефа, уроженца немецкого города Золинген, иммигрировавшего за год до нее. Супруги поселились в Пардес-Хана и оттуда переехали в Кфар Варбург, зарабатывая на жизнь сельским хозяйством.

אילזה בר בבאסום, גרמניה, שנות השלושים

А родители остались в Германиии. В документе 1937 года упоминается имя Леопольда Бара, как главы еврейской общины Бассум. Впрочем, в ноябре 1938 года в городе осталось только шесть евреев.

Во время погрома "Хрустальной ночи" в домах нескольких оставшихся евреев были разбиты окна и разломаны двери. Жители бросали камни и наносили ущерб еврейским квартирам. Эсесовцы водили по городу в виде издевательства двух еврейских женщин и распевали антисемитские песни. Леопольд Бар и двое других евреев были арестованы в ту ночь и отправлены из Ганноверской тюрьмы в Бухенвальд. Леопольду было тогда 65 лет. Жозефина, которая осталась одна, не могла стерпеть унижение и ненависть, которую чувствовала со всех сторон. Арест мужа, издевательства над людьми, грабежи, которые произошли в городе, это было выше ее душевных сил и она покончила жизнь самоубийством 11 ноября 1938 года в возрасте 56 лет.

יוזפינה רוברג (לימים בר) בנעוריה, גרמניה, 1900 בערך

До этого написала сыну и дочери письмо и отправила в Эрец Исраэль. Пардес — Хана. Палестина…

מעטפת המכתב האחרון של יוזפינה בר, מכתב שנשלח מבאסום שבגרמניה ב-11 בנובמבר 1938

"Дорогие дети, не плачьте. Так было решено сверху. Мои последние мысли о вас и о моем любимом муже…"

Через несколько недель после ареста Леопольд был освобожден из Бухенвальда и вернулся в Бассум. Перепись населения от 17 мая 1939 года включала трех евреев. Одним из них был Леопольд. В октябре Леопольд был переведен в Бремен, а в ноябре 1941 года отправлен из Бремена в Минск, где был убит.

В 1999 году Рут Лешем, дочь Ильзы, передала последнее письмо бабушки в архив "Яд ваШем" в память о бабушке Жозефине и дедушке Леопольде.

בני הזוג ליאופולד ויוזפינה בר בבאסום, גרמניה, לפני המלחמה.

И нам остается помнить…И точно знать, что такое более повториться не может.

Светлая Память!

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Автор
Ліна Городецька Ліна Городецька
Джерело
Джерело: linagor.wordpress.com
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Но не смогла пережить "Хрустальную ночь" и покончила жизнь самоубийством...." () Так чего она покончила с собой, из-за разрушенных синагог? В статье много чего написано, но нет ни одного упоминания о простом рабочем - все бизнесмены или белые воротнички.
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