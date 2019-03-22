Хотіли вбити "невірних": у Німеччині затримана небезпечна група терористів

У Німеччині 22 березня було затримано одинадцять підозрюваних у підготовці теракту.
Антитерористична спецоперація проводилася у федеральних землях Гессен і Рейнланд-Пфальц, передає Welt.
Основні підозрювані — 21-річний чоловік із міста Оффенбах і два брати з Вісбадена. За інформацією каналу, затримані планували "ісламістський теракт" для того, щоб убити якомога більше "невірних".
Ілюстрація
Stmegi
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Новій Зеландії в ніч на 15 березня стався великий теракт. Група людей хлоднокровно розстріляла дві мечеті та міську лікарню, в результаті чого загинули 49 осіб.
Пізніше два вибухи прогриміли в районі вокзалу і торгового центру — поліція вчасно виявила бомби та знешкодила їх.
У ЗМІ з'явилося відео холоднокровного розстрілу, яке нібито було знято стрільцем.
У терориста була зброя з нанесеними на нього "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації".
Російська організація "Вірне козацтво" заявила, що соратники Тарранта можуть бути пов'язані з Україною.
Пізніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі відповів, що підозрюваний не пов'язаний з організацією.
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