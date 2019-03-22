Хотіли вбити "невірних": у Німеччині затримана небезпечна група терористів

У Німеччині 22 березня було затримано одинадцять підозрюваних у підготовці теракту.

Антитерористична спецоперація проводилася у федеральних землях Гессен і Рейнланд-Пфальц, передає Welt.

Основні підозрювані — 21-річний чоловік із міста Оффенбах і два брати з Вісбадена. За інформацією каналу, затримані планували "ісламістський теракт" для того, щоб убити якомога більше "невірних".

Ілюстрація Stmegi

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