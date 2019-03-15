"Гарна як проект": сенатор Росії образив Україну

Одіозний російський сенатор Олег Морозов заявив, що вважає Україну лише антиросійським проектом, а не самобутньою державою.

Крім того, він висловив переконання, що її населення є частиною "єдиного російського народу". Антиукраїнську промову член Ради Федерації РФ озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Морозов обурився тим, що протягом 28 років незалежності Україна поступово йшла з-під впливу Росії. Він додав, що цьому не перешкоджав навіть другий президент Леонід Кучма, який нібито був проросійським.

Олег Морозов РБК

"Всі ці 28 років — це розрив з одним світом, єдиним, спільним, із величезними історичними коренями, культурою і невходження в інший світ з однієї простої причини. Тому що цей світ не дуже розуміє, як це взяти і що конкретно треба взяти. Як антиросійський проект — так, ви просто подарунок для тих, хто зараз розглядає Україну як вигідну прокладку між колективним Заходом і ось цією чужою ненависною Росією. Тут, в цій якості, Україна хороша. В жодній іншій якості поки не приймається і не зшивається з Європою", — уїдливо висловився сенатор країни-агресора.

Володимир Путін "24 Канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Морозов нахабно заявив, що боротьба України за помісну церкву і за захист своєї мови нібито неодмінно закінчиться розвалом держави. Він загрозливо заявив, що сусідня країна знову наступає на "бомбу", яка позбавила її Криму і частини Донбасу.

Також він стверджував, що Росія сприймає Україну не як окрему незалежну державу, а як історичний проект і частину своєї долі, від якої вона не має наміру відмовлятися.

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