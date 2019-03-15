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"Гарна як проект": сенатор Росії образив Україну

1.4тЧитати матеріал російською

Одіозний російський сенатор Олег Морозов заявив, що вважає Україну лише антиросійським проектом, а не самобутньою державою.

Крім того, він висловив переконання, що її населення є частиною "єдиного російського народу". Антиукраїнську промову член Ради Федерації РФ озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Морозов обурився тим, що протягом 28 років незалежності Україна поступово йшла з-під впливу Росії. Він додав, що цьому не перешкоджав навіть другий президент Леонід Кучма, який нібито був проросійським.

Олег Морозов

Олег Морозов

РБК

Новини
''Зуби обламаєте!'' Українець красиво відповів на погрози Ради Федерації РФ

"Всі ці 28 років — це розрив з одним світом, єдиним, спільним, із величезними історичними коренями, культурою і невходження в інший світ з однієї простої причини. Тому що цей світ не дуже розуміє, як це взяти і що конкретно треба взяти. Як антиросійський проект — так, ви просто подарунок для тих, хто зараз розглядає Україну як вигідну прокладку між колективним Заходом і ось цією чужою ненависною Росією. Тут, в цій якості, Україна хороша. В жодній іншій якості поки не приймається і не зшивається з Європою", уїдливо висловився сенатор країни-агресора.

Володимир Путін

Володимир Путін

"24 Канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Морозов нахабно заявив, що боротьба України за помісну церкву і за захист своєї мови нібито неодмінно закінчиться розвалом держави. Він загрозливо заявив, що сусідня країна знову наступає на "бомбу", яка позбавила її Криму і частини Донбасу.

Також він стверджував, що Росія сприймає Україну не як окрему незалежну державу, а як історичний проект і частину своєї долі, від якої вона не має наміру відмовлятися.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Если население Украины является частью "единого русского народа", тогда почему Педерашка всю свою историю только то и делала, что несла уничтожение, разрушение Руси-Украине, издевалась и истребляла ее народ, культуру, язык и тд?! Этого говорит об одном, что кацапы-пидары и верить их "сказкам" о единстве категорически нельзя, потому что для украинцев это "единство" всегда заканчивалось плохо. И если кто-то и сделал из Украины антипидарашенский проект, то это только сама Педерашка, а обвинение в этом коллективного запада - сплошная и наглая ложь.
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