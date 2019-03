Холоднокровно добивав і знімав: з'явилося шокуюче відео розстрілу в Новій Зеландії, 18+

У ЗМІ та соціальних мережах поширюється відео холоднокровного розстрілу людей в Новій Зеландії.

Як повідомляє ВВС, поки непідтверджені поліцією кадри нібито зняті стрільцем, з чого можна припустити, що він робив запис, коли вбивав жертв.

Нагадаємо, кілером виявився 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант, що дотримується ультраправих поглядів. За останніми даними він убив 27 людей, поранив - від 30 до 60.

New Zealand Herald

Увага! Відео містить сцени насильства, 18+

