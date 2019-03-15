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Холоднокровно добивав і знімав: з'явилося шокуюче відео розстрілу в Новій Зеландії, 18+

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У ЗМІ та соціальних мережах поширюється відео холоднокровного розстрілу людей в Новій Зеландії.

Як повідомляє ВВС, поки непідтверджені поліцією кадри нібито зняті стрільцем, з чого можна припустити, що він робив запис, коли вбивав жертв.

Нагадаємо, кілером виявився 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант, що дотримується ультраправих поглядів. За останніми даними він убив 27 людей, поранив - від 30 до 60.

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Брентон Таррант

Брентон Таррант

New Zealand Herald

Увага! Відео містить сцени насильства, 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня в Бразилії розстріляли учнів школи. Загинули 9 осіб, поранено - 17. Убивцями виявилися колишні учні.

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Місце
Нова Зеландія
Теги
вбивствотеракт
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