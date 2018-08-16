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ПолітикаЕкономіка

Хочуть убити? Російський бізнесмен передбачив смерть Путіна

14.7тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін помре насильницькою смертю.

Таку думку висловив російський бізнесмен Євген Чичваркін (проживає у Великобританії) в ефірі авторської програми журналіста Дмитра Гордона на каналі "112 Україна".

На питання "Як закінчить Путін?" Чичваркін відповів: "Не своєю смертю". Бізнесмен наголосив, що абсолютно впевнений у цьому.

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"Пам'ятаєте, коли лікували Єльцина, був такий лікар Майкл Дебейкі? Я думаю, це найкращий випадок, який може бути", - сказав Чичваркін.

Він також зазначив, що не збирається повертатися в Росію, поки її президентом є Путін.

"Нам дуже душно на одній частині суші разом... Гіпотетично можуть викрасти, але я для них абсолютно не небезпечний", - додав бізнесмен.

Як писав OBOZREVATEL, раніше росіяни назвали Путіна зрадником, пошкодувавши про те, що голосували за нього на виборах.

Особи
Євген ЧичваркінДмитро ГордонВолодимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Дригало Влад
Дригало Влад
Не надо его убивать это слишком гуманно для такого мерзавца душегуба и убийцы тысячь детей женщин и стариков,эта сволочь долда сидеть в тюрьме до конца своих дней и не просто сидеть а сидеть в камере с опущенными!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём продолжение сериала "Новичок".
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Anti-banderos
Anti-banderos
Ну, теперь бритиши могут еще одного травануть, как вовремя подставился.
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