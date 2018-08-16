Хочуть убити? Російський бізнесмен передбачив смерть Путіна

Президент Росії Володимир Путін помре насильницькою смертю.

Таку думку висловив російський бізнесмен Євген Чичваркін (проживає у Великобританії) в ефірі авторської програми журналіста Дмитра Гордона на каналі "112 Україна".

На питання "Як закінчить Путін?" Чичваркін відповів: "Не своєю смертю". Бізнесмен наголосив, що абсолютно впевнений у цьому.

"Пам'ятаєте, коли лікували Єльцина, був такий лікар Майкл Дебейкі? Я думаю, це найкращий випадок, який може бути", - сказав Чичваркін.

Він також зазначив, що не збирається повертатися в Росію, поки її президентом є Путін.

"Нам дуже душно на одній частині суші разом... Гіпотетично можуть викрасти, але я для них абсолютно не небезпечний", - додав бізнесмен.

Як писав OBOZREVATEL, раніше росіяни назвали Путіна зрадником, пошкодувавши про те, що голосували за нього на виборах.