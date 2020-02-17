Головна Новини
17 лютого • оновлено в 10:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Хочуть обрубати інтернет світу: Росія здумала глобальну підлість

1.1т
Читати матеріал російською

Російські розвідники почали вивчати кабелі зв'язку між Європою та Америкою, використовуючи Ірландію в якості бази.

Про це повідомляє видання The Sunday Times. За даними ірландських правоохоронців, спецслужби Росії ведуть активну роботу біля берегів країни, намагаючись визначити точне місце розташування оптико-волоконних кабелів, які знаходяться дні океану.

Новини
"Незручно вийшло": стало відомо про грандіозний провал шпигунів Росії у Франції

Зв'язок по мережі між континентами забезпечують кабелі, які виходять саме з Ірландії. Російські розвідники можуть використовувати інформацію про їх слабкі місця в диверсійних цілях.

Крім того, Ірландія підозрює ГРУ Росії в організації розвідувальної діяльності в країні.

Спецслужби Росії підібралися до кабелів зв'язку між Європою та Америкою

Спецслужби Росії підібралися до кабелів зв'язку між Європою та Америкою

The Sunday Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало извесно, що російські моряки-підводники, загиблі на секретній підводному човні "Лошарік", досліджували морське дно, щоб знати, як пошкодити всесвітні інтернет-кабелі. Кожен день по ним між США і Європою передається фінансова інформація вартістю трильйони доларів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Ірландія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
6
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Также Россия может накопить на территории Исландии атомное оружие, секретно построить пусковые шахты и оттуда ударить ФАУ 2 по Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги