Хочуть обрубати інтернет світу: Росія здумала глобальну підлість

Російські розвідники почали вивчати кабелі зв'язку між Європою та Америкою, використовуючи Ірландію в якості бази.

Про це повідомляє видання The Sunday Times. За даними ірландських правоохоронців, спецслужби Росії ведуть активну роботу біля берегів країни, намагаючись визначити точне місце розташування оптико-волоконних кабелів, які знаходяться дні океану.

Зв'язок по мережі між континентами забезпечують кабелі, які виходять саме з Ірландії. Російські розвідники можуть використовувати інформацію про їх слабкі місця в диверсійних цілях.

Крім того, Ірландія підозрює ГРУ Росії в організації розвідувальної діяльності в країні.

Спецслужби Росії підібралися до кабелів зв'язку між Європою та Америкою The Sunday Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало извесно, що російські моряки-підводники, загиблі на секретній підводному човні "Лошарік", досліджували морське дно, щоб знати, як пошкодити всесвітні інтернет-кабелі. Кожен день по ним між США і Європою передається фінансова інформація вартістю трильйони доларів.

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