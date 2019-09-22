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22 вересня • оновлено в 13:33
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Хлопець захлинувся, зізнаючись у коханні під водою: відео останніх секунд життя

2.2т Читати матеріал російською

Хлопець з США Стівен Вебер-молодший помер під час освідчення у коханні своїй дівчині Кенеші Антуан. Це сталося на відпочинку у Танзанії.

Про те, що трапилося, повідомила на своїй сторінці у Facebook сама Кенеша Антуан (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона розповіла, що коханий вигадав для неї незвичайну пропозицію руки і серця – занурився під воду з запискою і обручкою. У листі було написано: "Я не можу затримати дихання досить надовго, щоб розповісти все, що я у тобі люблю. Але я люблю тебе все сильніше з кожним днем".

Хлопець захлинувся, зізнаючись у любові під водою

Хлопець захлинувся, зізнаючись у любові під водою

facebook.com/KeneshaAntoine

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Дівчина встигла записати на відео і зробити фото зізнання Вебера. Вона радісно вигукувала "Так", але її обранцеві не судилося почути відповідь – чоловік потонув.

Стівен Вебер-молодший

Стівен Вебер-молодший

facebook.com/KeneshaAntoine

"Ти вже ніколи не піднімешся з цих глибин і ніколи не почуєш моєї відповіді. Так! Так! Мільйон раз, так, я вийду за тебе заміж!!!" – написана Кенеша.

Дівчина додала, що її коханий був чуйною і світлою людиною і вона буде коxати його вічно.

Стівен Вебер-молодший и Кенеша Антуан

Стівен Вебер-молодший и Кенеша Антуан

facebook.com/KeneshaAntoine

Кенеша Антуан та Стівен Вебер-молодший

Кенеша Антуан та Стівен Вебер-молодший

facebook.com/KeneshaAntoine

Стівен Вебер-молодший

Стівен Вебер-молодший

facebook.com/KeneshaAntoine

Кенеша Антуан та Стівен Вебер-молодший

Кенеша Антуан та Стівен Вебер-молодший

facebook.com/KeneshaAntoine

Кенеша Антуан та Стівен Вебер-молодший

Кенеша Антуан та Стівен Вебер-молодший

facebook.com/KeneshaAntoine

Стівен Вебер-молодший

Стівен Вебер-молодший

facebook.com/KeneshaAntoine

Стівен Вебер-молодший и Кенеша Антуан

Стівен Вебер-молодший и Кенеша Антуан

facebook.com/KeneshaAntoine

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США перший курець помер від електронних сигарет. Трагедія сталася в штаті Іллінойс. Хвороба, через яку померла людина, ще детально не вивчена.

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Місце
США
Тег
смерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тут и слов нет олень нах лезть в воду если плавать не умеешь?премию Дарвина ему дать нужно
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