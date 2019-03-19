"Харакірі Путіна": Джемілєв розповів про муки глави РФ через Крим

Президент Росії Володимир Путін у своєму найближчому оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою, але зробити це публічно не може.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. "Тепер для Путіна просто немає виходу. У нас зараз, до речі, різні служби цікавляться нашою думкою: як ви думаєте, Путін міг би піти з Криму, не втративши обличчя? Немає такого шляху, просто немає", – сказав він.

При цьому політик заявив, що для Путіна піти з Криму – це "зробити харакірі".

Мустафа Джемілєв "112 Україна"

"Він каже: "Ми з Кримом зробили помилку, але цього ми не будемо визнавати". Ось така ось концепція", – підкреслив Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін грубо висловився про Україну, заявивши, що буде готовий до переговорів, тільки коли в Києві "переможе здоровий глузд", і показав знання української мови.

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