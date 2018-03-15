Хакери Росії раптово атакували енергомережі США

Після оприлюднення нового списку санкцій США проти Росії сталася кібератака на енергетичні мережі Америки.
"Багатоступінчаста кампанія вторгнення російських кібер-акторів російського уряду націлилася на мережі невеликих комерційних об'єктів, де вони облаштували шкідливе ПО, провели фішингову атаку і отримали віддалений доступ до енергетичного сектору мережі", - розповіли в Департаменті внутрішньої безпеки і ФБР, передає Reuters.
Саме представники Федерального бюро розслідувань зафіксувала хакерську атаку.
Тим часом, в Адміністрації президента США Дональда Трампа звинуватили російський уряд в організації кампанії кібератаки.
Як повідомляв "Обозреватель", США розширили список санкцій щодо РФ 15 березня, додавши до оновленого списку особи та компанії, які звинувачуються у втручанні в президентські вибори.
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