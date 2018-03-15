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ПолітикаЕкономіка

Хакери Росії раптово атакували енергомережі США

4.8тЧитати новину російською

Після оприлюднення нового списку санкцій США проти Росії сталася кібератака на енергетичні мережі Америки.

"Багатоступінчаста кампанія вторгнення російських кібер-акторів російського уряду націлилася на мережі невеликих комерційних об'єктів, де вони облаштували шкідливе ПО, провели фішингову атаку і отримали віддалений доступ до енергетичного сектору мережі", - розповіли в Департаменті внутрішньої безпеки і ФБР, передає Reuters.

Саме представники Федерального бюро розслідувань зафіксувала хакерську атаку.

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Тим часом, в Адміністрації президента США Дональда Трампа звинуватили російський уряд в організації кампанії кібератаки.

Як повідомляв "Обозреватель", США розширили список санкцій щодо РФ 15 березня, додавши до оновленого списку особи та компанії, які звинувачуються у втручанні в президентські вибори.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Дональд Трамп
Місце
СШАВашингтон
Об'єкти
КібератакаФБР
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