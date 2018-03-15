Хакери Росії раптово атакували енергомережі США

Після оприлюднення нового списку санкцій США проти Росії сталася кібератака на енергетичні мережі Америки.

"Багатоступінчаста кампанія вторгнення російських кібер-акторів російського уряду націлилася на мережі невеликих комерційних об'єктів, де вони облаштували шкідливе ПО, провели фішингову атаку і отримали віддалений доступ до енергетичного сектору мережі", - розповіли в Департаменті внутрішньої безпеки і ФБР, передає Reuters.

Саме представники Федерального бюро розслідувань зафіксувала хакерську атаку.

Новини Стався найпотужніший в історії кібератака

Тим часом, в Адміністрації президента США Дональда Трампа звинуватили російський уряд в організації кампанії кібератаки.

Як повідомляв "Обозреватель", США розширили список санкцій щодо РФ 15 березня, додавши до оновленого списку особи та компанії, які звинувачуються у втручанні в президентські вибори.