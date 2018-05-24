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Грузія звинуватила Росію в етнічних чистках

1.9тЧитати новину російською

Грузія звинуватила Росію в етнічних чистках на території, яку вона захопила під час війни 2008 року.

Це сталося 23 травня на засіданні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який слухає справу, яка стосується збройного конфлікту між країнами і його наслідків, передає "Радіо Свобода".

Суд, який базується в Страсбурзі, повідомив, що його Велика палата почне слухання після цього засідання і вердикт буде прийнятий "на більш пізньому етапі".

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Адвокат Бен Емерсон, який представляє Грузію, розповів Європейському суду, що російські війська бомбардували селища, підпалювали будинки і тероризували мирних жителів, коли керували сепаратистськими силами під час нападу на грузинські землі 10 років тому.

У свою чергу представник Росії в суді Михайло Гальперін стверджував, що Південна Осетія була подарована Грузії в 1922 році Йосипом Сталіним і "ніхто не питав осетин, або вони хотіли стати грузинами". За його словами Грузія намагалася "реалізувати це рішення шляхом вторгнення в Південну Осетію і вбивства цивільних".

Як відомо, Тбілісі і Москва розірвали дипломатичні зв'язки після п'ятиденної війни в серпні 2008 року, під час якої російські війська увійшли всередину території Грузії після початкових боїв в прилеглому до Росії регіоні, Південній Осетії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія висунула територіальні претензії Грузії.

Місце
Грузія
Об'єкт
Європейський суд з прав людини
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