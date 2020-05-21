Грузія заявила про спробу посягання з боку Південної Осетії

На територію, підконтрольну уряду Грузії, зайшли представники окупованого регіону Південна Осетія.

Подія сталася 21 травня біля села Мереті Горійського муніципалітету, пише News Tbilisi з посиланням на грузинську Службу державної безпеки.

twitter / regnum

"Сьогодні у села Мереті Горійського муніципалітету представники окупаційних сил перейшли на територію, контрольовану центральною владою. Однак незабаром вони покинули територію", – сказано в повідомленні.

Служба державної безпеки поінформувала про інцидент місію спостерігачів Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент частково визнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов вирішив перейменувати Цхінвал на Сталінір.

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