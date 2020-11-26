Грузія вирішила ввести локдаун на два місяці

У Грузії з суботи, 28 листопада, вирішили запровадити жорсткі карантинні обмеження задля стримання поширення COVID-19. Він діятиме до 31 січня включно.

Водночас в уряді громадянам обіцяють дещо послабити локдаун під час новорічних свят. Детальніше про рішення Міжвідомчої координаційної ради повідомляє "Грузія Online".

Насамперед на всій території країни запроваджують комендантську годину, яка до цього діяла тільки в семи найбільших містах.

Так, починаючи вже з цих вихідних, людям не можна виходити на вулицю в період із 21:00 до 05:00. Виняток буде лише у вечори перед Новим роком і Різдвом – 31 грудня та 6 січня.

Забороняють у Грузії роботу всіх міжміських пасажирських перевезень. Це правило стосуватиметься тільки таксі.

Ресторанам дозволили продавати страви лише на виніс і за допомогою доставки. Тоді як спортзали, басейни, художні студії тощо в країні будуть закритими на два місяці.

Не працюватимуть дитячі садки та ясла, а ось школи вже з наступного тижня перейдуть на дистанційне навчання.

Припинять у Грузії роботу непродовольчі ринки й майже всі непродовольчі магазини, крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії і преси.

Деякі з цих обмежень уряд обіцяє послабити на 10 днів – у період із 24 грудня до 2 січня. Тоді відкриються ТРЦ і ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Після цього останній знову запустять тільки із 16 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: