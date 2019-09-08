Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Грузія отримала нового прем'єра: хто він

3.7т Читати матеріал російською

Випускник МГУ Георгій Гахарія став новим прем'єр-міністром Грузії. Колишнього віце-прем'єра МВС Грузії підтримали 98 з 150 депутатів, опозиція участі в голосуванні не брала.

Парламент також затвердив оновлений склад кабміну і урядову програму, передають "РІА Новини".

Відзначимо, що Гахарія став п'ятим прем'єр-міністром після перемоги партії "Грузинська мрія" на парламентських виборах у 2012 році.

Георгій Гахарія

Георгій Гахарія

sputnik-georgia.ru

Він представив свій склад уряду, у якому з'явилося тільки два нових імені: Вахтанг Гомелаурі (екскерівник Служби державної безпеки), який зайняв посаду міністра внутрішніх справ, і Іраклій Гарібашвілі (експрем'єр, політичний секретар "Грузинської мрії"), який зайняв пост міністра оборони замість Левана Ізорія.

Новини
"Грає на нервах!" Президент Грузії різко виступила проти Росії

Нагадаємо, що 2 вересня колишній прем'єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про відставку, пояснивши своє рішення тим, що він виконав усі свої місії і завдання.

Гахарія був одним з найпопулярніших міністрів, однак, після розгону спецназом антиросійських акцій у Тбілісі, мітингувальники почали вимагати його відставки з поста голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Грузії змінили керівництво каналу і звільнили журналістів. Вони образили президента РФ Володимира Путіна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel