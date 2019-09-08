Грузія отримала нового прем'єра: хто він

Випускник МГУ Георгій Гахарія став новим прем'єр-міністром Грузії. Колишнього віце-прем'єра МВС Грузії підтримали 98 з 150 депутатів, опозиція участі в голосуванні не брала.

Парламент також затвердив оновлений склад кабміну і урядову програму, передають "РІА Новини".

Відзначимо, що Гахарія став п'ятим прем'єр-міністром після перемоги партії "Грузинська мрія" на парламентських виборах у 2012 році.

Георгій Гахарія sputnik-georgia.ru

Він представив свій склад уряду, у якому з'явилося тільки два нових імені: Вахтанг Гомелаурі (екскерівник Служби державної безпеки), який зайняв посаду міністра внутрішніх справ, і Іраклій Гарібашвілі (експрем'єр, політичний секретар "Грузинської мрії"), який зайняв пост міністра оборони замість Левана Ізорія.

Нагадаємо, що 2 вересня колишній прем'єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про відставку, пояснивши своє рішення тим, що він виконав усі свої місії і завдання.

Гахарія був одним з найпопулярніших міністрів, однак, після розгону спецназом антиросійських акцій у Тбілісі, мітингувальники почали вимагати його відставки з поста голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Грузії змінили керівництво каналу і звільнили журналістів. Вони образили президента РФ Володимира Путіна.

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