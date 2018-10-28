Грузія обирає президента: з'явилися перші результати

На виборах президент Грузії лідирує кандидат Саломе Зурабішвілі, який, за даними екзит-полу, проведеного грузинською компанією "Псіхопроект", набирає 52,3% голосів.

На нинішніх виборах президента Саломе Зурабішвілі підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Кандидат від колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) і ще 10 організацій-союзників ЕНД Григол Вашадзе (його підтримує екс-глава Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому кандидат доводиться кумом) набрав 28,1% голосів виборців.

Ще один опозиціонер - екс-спікер парламенту країни (2008-2012) Давид Бакрадзе, висунутий в кандидати від партії "Європейська Грузія", - 9,2%.

Дані соціологічних опитувань виборців компанія "Псіхопроект" провела на замовлення правлячої партії "Грузинська мрія".

Разом з тим за даними іншого екзит-пол, проведеного американської компанії Edison Research, жоден з кандидатів в президенти Грузії не набрав 50% голосів виборців.

Результати соціологічного опитування компанії були озвучені тбіліської телекомпанією "Руставі 2", яка замовила екзит-пол.

За даними Edison Research, Саломе Зурабішвілі набирає близько 40% голосів. Також близько 40% набирає Григол Вашадзе. Давид Бакрадзе отримує 10%.

Відповідно до даних цього екзит-пол, в країні має відбутися другий тур виборів президента.

На президентських виборах в Грузії обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. Поріг явки не встановлено.

Якщо жоден з претендентів не набере необхідної кількості голосів, в листопаді (не пізніше 1 грудня) буде проведено другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів в першому турі. Перші попередні підсумки виборів будуть оголошені в ніч на 29 жовтня і в перші години понеділка.

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