Грубо порушили закон: в РФ оприлюднили перші результати виборів Путіна

Новосибірська обласна організація КПРФ опублікувала перші результати голосування на виборах президента Росії в Новосибірській області.

Дані оприлюднені на сайті партії області, однак відповідно до закону публікувати підсумки голосування до закриття всіх виборчих дільниць в Російській Федерації заборонено.

Так, зокрема, виборчі дільниці в Калінінградській області закриються о 20:00 (21:00 за московським часом).

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Як писав "Обозреватель", напередодні стало відомо, як голосували на виборах в окупованому Росією Криму.