Что меня всегда удивляет, как политолога, да в общем и как частного человека, так это то, что от каждого выступления и тем более от каждых перевыборов В.Путина общество и в России, и тем более за рубежом ждет каких-то новаций и заявлений о грядущих переменах. Но В.Путин - президент исключительно соответствующий русской ментальности и русскому характеру. Возможно, патриоты правы, говоря, что столь соответствующего "русскому духу" президента у России не было никогда. А это автоматически означает, что в стране, которая совершенно не склонна и, как я неоднократно указывал, неспособна к реформированию и саморазвитию, всё будет оставаться в целом по-прежнему.

Развитие с точки зрения В.Путина и русского народа - это увеличение вооружения, реализация крупных проектов, вроде Крымского моста или Северного потока - 2. Да, такие проекты есть, и они будут реализовываться. Но ПЕРЕМЕН в политике и тем более в экономическом укладе страны НЕ БУДЕТ. Эту принципиальную разницу в понимании самого факта развития у русских и у всех остальных народов надо отчетливо сознавать, особенно Западу, который с помощью санкций пытается перекрыть именно эти перемены и именно это развитие. А санкции неэффективны, или малоэффективны, потому что не могут помешать усилению вооруженной мощи и строительству мостов - хоть в Крым, хоть на Сахалин.

Теперь об Украине. Слушая В.Путина надо понимать, что мы слышим то, что он говорит не в узком кругу Совета Безопасности РФ, где на самом деле принимаются решения в области международной политики, а обращается к народу - к патриотическому электорату. Это я могу в прямом телевизионном эфире заявить, что всё, что требовалось от русского патриотического электората, он уже дал стране 18 марта и подтвердил праздненствами 7-9 мая этого года, и теперь его чувствами и чаяниями в принципе можно пренебречь - этот электорат не понадобится никому еще минимум 6 лет. В.Путин такого сказать не может, а возможно даже, что он и его окружение так на самом деле не думает.

И что он мог сказать, отвечая на вопрос такого одиозного человека, как З.Прилепин? Только то, что он сказал. Русские вообще нагнетают напряженность, потому что очень боятся, что им испортят впечатление от ЧМ по футболу. Отсюда грозный рык, раздавшийся из студии.

Чего ждать Украине? - С моей точки зрения, ничего. Простите за несколько банальную цитату, но все как было, так и будет. Время от времени из Кремля, как из медвежьей берлоги, будет раздаваться более или менее грозное урчание, время от времени будет заседать комиссия в нормандском формате по реализации минских соглашений, будет продолжаться в русских СМИ информационная война против Украины и критика ее, иногда действительно не слишком удачных и продуманных действий (я разумею "дело Бабченко").

Но пока всё ограничится, и то не факт, облегчением получения российского гражданства для жителей "ДНР/ЛНР". Насколько это опасно для Украины - вопрос особый. Если эти люди будут оставаться на территории принадлежащих Украине областей, то да, это опасная и негативная тенденция. Если они будут уезжать - скатертью дорога. На бытовом уровне в России их никто не ждет, а на государственном ждут там, куда они сами не поедут...

Что касается США: Действительно, администрация Д.Трампа нанесла сильный удар по трансатлантическому единству. Действительно, это вызвало серьезное недовольство в Европе. Но при всех разногласиях и даже конфликтах следует понимать, что это разногласия и конфликты между СВОИМИ. Россия же Чужая этому миру, и пока ее "развитие" происходит в сторону дальнейшего дистанцирование от Европы, а не сближения с ней.

Да, сейчас у России есть действительно определенный и очень неплохой шанс улучшить отношения с Европой. Но для этого надо не просто увеличить объемы поставляемого в Европу газа (все прекрасно понимают, что Европа не может не покупать российский газ, но и Россия не может ей его не продавать). У Украины в этой ситуации появляется интересная перспектива в конечном счете включиться в европейскую энергетическую систему. Да, деньги от транзита в значительной части будут потеряны, но зато будет сделан поистине колоссальный инфраструктурный шаг в Европу. Но для того, чтобы "нравиться" Европе, Киеву надо интенсивнее проводить реформы.

Объективно, Д.Трамп способствует росту самостоятельности и независимости Европы. Ей это не нравится, но это необходимый, хотя в чем-то болезненный процесс.

Этот процесс в целом содержит неблагоприятную для России тенденцию, ибо Россия не сможет заместить США ни по одному пункту и останется для Европы чужой, несмотря на все декларации германских левых, итальянских парламентариев "севера" и венгерских евроскептиков. Не будем забывать, что именно Европа стала инициатором и вдохновителем антироссийских санкций, и нет никаких оснований считать, что весьма гипотетическое и сомнительное ослабление единства ЕС изменит общую антироссийскую, антирусскую тенденцию. Мне представляется, что произойдет прямо наоборот, но это тема особого отдельного разговора.