Гроші важливіші за Україну: сплив показовий момент у реакції Німеччини на повернення Росії в ПАРЄ

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас у своєму офіційному виступі з приводу повернення Росії в ПАРЄ наголосив, що головне – сплата Кремлем членських внесків, не згадавши про агресію РФ проти України.

Відповідна заява з'явилася на сайті дипломатичного відомства Німеччини. На думку Мааса, скандальна резолюція піде тільки на користь і "Москва повинна внести конструктивний внесок у цей компроміс".

"Ми будемо продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе щодо членства в Раді Європи. Це включає в себе швидке відновлення російських членських внесків. І це має на увазі, що Росія дотримується стандартів, яким вона віддана відповідно до Європейської конвенції про права людини", – наголосив Маас.

Гайко Маас Уніан

Міністр додав, що тепер важливо розробити механізм, за допомогою якого відповідно до Статуту можна буде накладати санкції на окремі держави за їхні проступки.

Примітно, що Маас обійшов увагою питання незаконної анексії Криму і військового конфлікту, розв'язаного Росією на Сході України, що і стало однією з причин, з яких російську делегацію в 2014 році позбавили повноважень у ПАРЄ.

ПАРЄ Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Стало відомо, які саме країни проголосували за зрадницьке рішення.

Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії.

Через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію Україна відкликала посла при Раді Європи для консультацій.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!