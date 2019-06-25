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Гроші важливіші за Україну: сплив показовий момент у реакції Німеччини на повернення Росії в ПАРЄ

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Глава МЗС Німеччини Гайко Маас у своєму офіційному виступі з приводу повернення Росії в ПАРЄ наголосив, що головне – сплата Кремлем членських внесків, не згадавши про агресію РФ проти України.

Відповідна заява з'явилася на сайті дипломатичного відомства Німеччини. На думку Мааса, скандальна резолюція піде тільки на користь і "Москва повинна внести конструктивний внесок у цей компроміс".

"Ми будемо продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе щодо членства в Раді Європи. Це включає в себе швидке відновлення російських членських внесків. І це має на увазі, що Росія дотримується стандартів, яким вона віддана відповідно до Європейської конвенції про права людини", – наголосив Маас.

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Гайко Маас

Гайко Маас

Уніан

Міністр додав, що тепер важливо розробити механізм, за допомогою якого відповідно до Статуту можна буде накладати санкції на окремі держави за їхні проступки.

Примітно, що Маас обійшов увагою питання незаконної анексії Криму і військового конфлікту, розв'язаного Росією на Сході України, що і стало однією з причин, з яких російську делегацію в 2014 році позбавили повноважень у ПАРЄ.

ПАРЄ

ПАРЄ

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Німеччина
Теги
ПАРЄРосія - країна-агресорРосія
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Nemo Александр
Nemo Александр
Союз меча и орала = ПАСЕ "— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову..." Ильф и Петров.
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Putin Serjio
Putin Serjio
Очередной раз Украина соснула
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леня зе
леня зе
ба-бах.пуканы свидомитов взрываются.обоз пощади.
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