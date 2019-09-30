Грошей, як у бюджеті України: що відомо про найкорупційнішого чиновника у світі

Колишній мер китайського міста Гуанчжоу побив світовий корупційний рекорд. В його будинку знайшли 13,5 тонн золота, коштовності та антикваріат. Сума багатств китайського чиновника-комуніста така велика, що могла б погасити борги України перед міжнародними партнерами.

Що відомо про унікальний випадок корупції та чиновника з "партії простих трудяг" – у матеріалі OBOZREVATEL.

Про що мова?

Все трапилося у місті Гуанчжоу на південному сході Китаю. Під час однієї з перевірок працівники Національної наглядової комісії Китаю знайшли у місцевого чиновника величезні багатства. Обшуки відбулися у колишнього мера Чжан Ци, який потрапив у поле зору правоохоронців через підозрілу діяльність.

Заарештували його іще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань у місцевому Народному залі.

У підсумку в підвалі будинку Ци знайшли 13,5 тонн золота, до 200 кілограмів нефриту і жадеїту, антикваріат і твори живопису. Золоті злитки були просто по всій кімнаті, а крім них поліція знайшла і велику суму готівки. Як з'ясувалося, ексчиновник також володіє нерухомістю (кілька будинків площею понад 1000 квадратних метрів), а ще ювелірними прикрасами та іншими предметами розкоші.

Золоті злитки Скріншот

Щоб зрозуміти всю величину знайдених золотих багатств, можна просто перевести ці гроші в долари. За найскромнішими підрахунками, це приблизно 646 мільйонів доларів. За обсягами золота це більше, ніж золоті запаси Латвії, Литви та Естонії разом узятих.

某个 人民 的 仆人 落马 了! 儋州市 原 市长, 三亚 市 原 市委 书记, 海口 市 原 市委 书记 张琦 (安徽 人, 中共 党员 现年 57 岁) 九月 六日 落马. 其 住宅 内 起获 黄 砖 金条 金砖数量惊人,现金13.5吨.另查获帐面来路不明资金2680亿,多套千余平方的豪宅.......又一次刷新了记录,令吾辈叹为观止,贫穷再一次限制了我们的想象力! pic. twitter.com/6hcgKsaFwE -猪血旗下(@ h1300062810) 24 вересня 2019 р.

Але і це ще не все, в будинку виявили просто-таки склад готівки. За неофіційною інформацією, там зберігалося близько 268 мільярдів юанів, а це приблизно 37,5 мільярдів доларів. До порівняння, доходи бюджету України на 2019 рік склали 40 мільярдів.

Прямий же держборг України складає майже 70 мільярдів доларів. Тобто суми вилучених коштів вистачило б на погашення половини фінансових зобов'язань України.

Грошей у підпільного олігарха хоч греблю гати. Якщо легалізувати дохід, то він би став одним із найбагатших людей світу.

Наприклад, у списку Forbes із такими статками він би впевнено посів позицію від 20 до 25 місця, обігнавши таких відомих мільярдерів як Ілон Маск (компанії Tesla, SpaceX), Джек Ма (компанія Alibaba), Джованні Ферреро (кондитерська компанія Ferrero) та інших.

Варто зазначити, після перевірки будинку правоохоронцями їм довелося викликати кілька вантажівок, щоб вилучити "нажите" майно.

Що відомо про корупціонера?

Чжан Ци 57 років. Він родом з повіту Шоу провінції Аньхой. Обіймав посаду заступника секретаря муніципального комітету Саньї провінції Хайнань, заступника мера, директора провінційного бюро туризму і мера міста Чжанчжоу. У жовтні 2014 року він став членом Постійного комітету Хайнань і секретарем муніципального комітету Саньї, а в листопаді 2016 року — провінційного комітету Хайнань.

Чжан Ци Repost.uz

Також був членом провінційного комітету Хайнань комуністичної партії Китаю і комітету муніципальної партії Хайкоу.

Він не займався бізнесом і не створював стартапи, а все життя працював на державних посадах по лінії Комуністичної партії Китаю.

Як він міг заробити так багато?

З огляду на специфіку справи, деталі можливих злочинів вивчають китайські правоохоронці. Але, розуміючи рід діяльності Чжан Ци – робота на державних посадах у межах рідного міста і провінції – неважко припустити, що отримував він гроші у вигляді хабарів.

Місто Гуанчжоу, в якому і працював чиновник, має барвисту історію. Там проживає близько 15 мільйонів осіб і це одне з найстаріших міст країни. Воно було засноване приблизно у 9 столітті до нашої ери. До 1840 року це було єдине портове місто країни, відкрите для європейських торговців.

Гуанчжоу на мапі

Зараз це найбільший економічний і туристичний центр на південному сході Китаю (до того ж портове місто). У відкритих джерелах зазначено, що в Гуанчжоу розташовані близько ста оптових ринків різних видів товару і тисячі промислових підприємств, фабрик, заводів.

Там є дві вільні економічні зони, а також зосереджені найбільші митні та торговельні організації. Справді, місто виглядає просто футуристично.

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Простіше кажучи – можливостей заробити незаконним шляхом не бракує.

Радіти, щоправда, Чжан Ци походу залишилося недовго. Якщо китайський суд визнає його винним, то ексчиновнику загрожує смертна кара. А з огляду на настільки величезні статки у рядового мера шанси на виправдувальне рішення суду у Чжан Ци є мізерними.

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