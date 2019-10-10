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10 жовтня • оновлено в 04:58
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Гризла метал і стрибала: в Австралії рибалка зняв на відео напад акули

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В Австралії чоловікові вдалося зняти на відео момент нападу акулою на рибальське судно. Риба завдовжки в 3,7 метрів кружляла навколо корабля і намагалася вистрибнути з води.

Ролик був знятий у затоці Спенсер одним з рибалок, пише Daily Mail. На ньому видно, що акула навіть намагалася прогризти метал (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Проте така поведінка анітрохи не злякала людей, які були на кораблі, а один з них навіть занурив камеру в воду, щоб краще зняти акулу.

Акула атакувала судно

Акула атакувала судно

Daily Mail

Помітно, що риба навіть міняла тактику нападу і намагалася схопити зубами ящик, що стояв на борту.

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Акула атакувала судно

Акула атакувала судно

Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, у місті Нью-Смірна-Біч, штат Флорида (США), батько Деніел Уотсон вирішив запустити дрон, щоб з висоти сфотографувати своїх дітей, які купалися. Однак на зображенні він зауважив, що поблизу плавали акули.

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Місце
Австралія
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