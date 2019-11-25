Греція "пішла" під воду: є жертви й масштабні руйнування

Внаслідок злив і гроз у Греції перекинулася пришвартована біля пірсу яхта в місті Антіріо. Дві людини, що перебували на її борту, потонули.

Як повідомляє Ekathimerini, шторми обрушилися на західну Грецію вихідними. Обидва загиблі були на маленькому парусному човні, який перекинувся неподалік від берега.

Через негоду в кількох регіонах країни порушено транспортне сполучення.

Шторм у Греції ipop.gr

Як повідомили представники поліції, кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопоннес були перекриті для руху через сильні повені. Ба більше, шосе Афіни – Коринф закрите досі.

У регіоні Аттика, куди входять Афіни, не працюють усі школи, така ж ситуація в Салоніках.

Негода в Греції ekathimerini.com

Негода в Греції ekathimerini.com

🔴 Νεκροί και οι 2 επιβάτες. Πώς έγινε το δυστύχημα #ipopgr https://t.co/fKnPKtu16Z - ipop (@ipopgr) 25 листопада 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, в Україні через штормову погоду під воду йдуть популярні українські курорти. Зокрема це відбувається в Херсонській та Запорізькій областях.

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