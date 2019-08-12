Град із тенісний м'яч: узбережжя Іспанії накрив потужний шторм. Фото і відео

Вночі 12 серпня узбережжя Каталонії в Іспанії накрив потужний шторм, який повалив дерева і затопив вулиці в населених пунктах.

Про це повідомляє The Local (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що негода вирувала на узбережжі на південь від Барселони з 4 до 6 години ранку. Найбільше постраждали портові містечка Сіджес, Гарраф, Кастельдефельс і Гава Мар. В аварійні служби надійшло більше 432 екстрених викликів, пов'язаних із наслідками шторму.

#ProteccioCivil Civil activa l'Alerta del Pla #INUNCAT per les precipitacions intenses al Baix Penedès i al Garraf

(Nota de premsa) https://t.co/Mfs8XaR02m pic.twitter.com/bjiepWRgX2 - Protecció civil (@emergenciescat) August 12, 2019

Les 🌩 es desplacen cap al nord i l'est. A Cunit s'han recollit 54,5 mm en 30 minuts. Vols veure el seu desenvolupament al satèl-lit? pic.twitter.com/HtKjN1tvI3 - Meteocat (@meteocat) August 12, 2019

За півгодини в районі міст Гарраф і Пенеда випало близько 40 літрів опадів на квадратний метр. Очевидці також повідомили про град розміром із тенісний м'яч.

Шторм в Іспанії Соцмережі

Шторм в Іспанії Соцмережі

Шторм в Іспанії Соцмережі

Шторм в Іспанії Соцмережі

Шторм в Іспанії Соцмережі

Шторм в Іспанії Соцмережі

Шторм в Іспанії Скріншот з відео

Шторм в Іспанії Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії зсув накрив ціле місто, через що жителів довелося терміново евакуювати.

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