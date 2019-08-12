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Град із тенісний м'яч: узбережжя Іспанії накрив потужний шторм. Фото і відео

1.2т Читати матеріал російською

Вночі 12 серпня узбережжя Каталонії в Іспанії накрив потужний шторм, який повалив дерева і затопив вулиці в населених пунктах.

Про це повідомляє The Local (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що негода вирувала на узбережжі на південь від Барселони з 4 до 6 години ранку. Найбільше постраждали портові містечка Сіджес, Гарраф, Кастельдефельс і Гава Мар. В аварійні служби надійшло більше 432 екстрених викликів, пов'язаних із наслідками шторму.

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За півгодини в районі міст Гарраф і Пенеда випало близько 40 літрів опадів на квадратний метр. Очевидці також повідомили про град розміром із тенісний м'яч.

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Соцмережі

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Соцмережі

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Соцмережі

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Соцмережі

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Соцмережі

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Соцмережі

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Скріншот з відео

Шторм в Іспанії

Шторм в Іспанії

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії зсув накрив ціле місто, через що жителів довелося терміново евакуювати.

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Тема
Новини світу
Місце
Іспанія
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