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30 січня • оновлено в 20:49
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"Говорити про перемогу не можна": Ясько відзвітувала про контакти України з РФ у ПАРЄ

2.1т
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Представники України в Парламентській асамблеї Ради Європи під час зимової сесії не йшли ні на які контакти з російськими парламентаріями.

Таку заяву зробила глава української делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, передає "Укрінформ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, українці спілкувалися з колегами, крім членів російської делегації. "Ні на які контакти з РФ наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли в комітетах і політичних групах порушуються питання з боку РФ – ми відповідаємо на це", – розповіла Ясько.

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Ясько відзвітувала про контакти України з РФ в ПАРЄ

Ясько відзвітувала про контакти України з РФ в ПАРЄ

Скріншот із відео

Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зазначила, що "говорити про перемогу не можна, але старт є позитивним".

Ясько також повідомила про ініціативи, які зареєстрували члени української делегації: пов'язані з екологією і правами жінок.

"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати в політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, не погоджуєтьсяпереконувати", – розповіла нардепка.

Ясько додала, що далі на українську делегацію чекає велика робота з аналізу зимової сесії і обробки стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї. "Треба аналізувати і розробляти стратегію. Як доносити позицію до тих делегацій, які нас не підтримують", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Что то у наших «парламентеры» дешевые понты. Как девочки обиделись и ушли. Ждали когда позовут. Не позвали - сами пришли. Какое отношение может быть к таким дешевкам? Россия хлюпнула дверью и 4 года ждала когда позовут. А позвали не из-за денег (это отмазка для лохов). ЕС беднее России??? Позвали когда поняли что без России многие проблем не решаются. А теперь уважают и не дергаются - знают что Россия хрен прогнется
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Привітала толстого з обранням. А каже, ме було контактів.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Да что это за мpaзь?
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