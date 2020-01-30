Представники України в Парламентській асамблеї Ради Європи під час зимової сесії не йшли ні на які контакти з російськими парламентаріями.

Таку заяву зробила глава української делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, передає "Укрінформ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, українці спілкувалися з колегами, крім членів російської делегації. "Ні на які контакти з РФ наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли в комітетах і політичних групах порушуються питання з боку РФ – ми відповідаємо на це", – розповіла Ясько.

Ясько відзвітувала про контакти України з РФ в ПАРЄ Скріншот із відео

Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зазначила, що "говорити про перемогу не можна, але старт є позитивним".

Ясько також повідомила про ініціативи, які зареєстрували члени української делегації: пов'язані з екологією і правами жінок.

"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати в політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, не погоджується – переконувати", – розповіла нардепка.

Ясько додала, що далі на українську делегацію чекає велика робота з аналізу зимової сесії і обробки стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї. "Треба аналізувати і розробляти стратегію. Як доносити позицію до тих делегацій, які нас не підтримують", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. РФ повністю виправдали.

Український МЗС жорстко відреагував на резолюцію, назвавши такі дії блюзнірством.

Перед цим відбувся не менш показовий факт. Віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали заступника голови нелегітимною Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора Петра Толстого.

У Парламентській асамблеї Ради Європи в середу, 29 січня, остаточно затвердили всі повноваження делегації Росії.

Ясько відреагувала, заявивши, що рішення щодо повернення російської делегації, і, більше того, обрання віцеспікером делегата від РФ Петра Толстого показують реальну ситуацію в організації.

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