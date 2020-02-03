Говорили про Крим і війну з Путіним: Зеленський і Ердоган провели успішні переговори в Києві

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок, 3 лютого, провели переговори в Києві, обговоривши співпрацю двох країн в його економічному і політичному аспектах.

Обидва лідери відзначили, що зустріч пройшла успішно і підписали ряд двосторонніх угод. Підсумки вони підвели на спільній пресконференції. Першим виступив Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL зібрав головні тези брифінгу.

Зеленський і Ердоган провели успішні переговори Цензор.НЕТ

Про очікування після зустрічі

Президент України заявив, що очікує на підтримку Туреччини в проблемних для Києва питаннях.

"Ми поговорили про війну на Донбасі, про анексію Криму, про порушення прав людини на півострові. Нам важлива послідовна підтримка Туреччини і практичні кроки Анкари в цьому напрямку. Розраховуємо на допомогу Анкари у звільненні політв'язнів, у тому числі кримських татар, які перебувають в ув'язненні на півострові і в Росії", – уточнив він.

Про поставки газу через Туреччину і зону вільної торгівлі

"У нас є дуже амбітна мета – підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів США. Ми домовилися дати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом Угоди про зону вільної торгівлі. Відповідний сигнал отримають і міжурядові комісії в сфері економічно-торговельного співробітництва. Також активізували співробітництво в транспортній сфері. Це стосується в тому числі інтермодальних і поромних перевезень", – розповів Зеленський.

Президенти обговорили транзит каспійського газу. "Важливими для нас є питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу по газопроводу через відповідні конектори в Україні", – зазначив Зеленський.

Про обмін полоненими з "Л/ДНР"

"Другий трек – це розмова з російською стороною про обмін наших громадян, який паеребувають у Криму або на території РФ. Почалася робота, я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки. Сподіваємося на підтримку Туреччини і в цьому питанні" , – поділився український лідер.

Про гюленівські школаив Україні

Зеленський доручив керівництву СБУ зайнятися діяльністю навчальних закладів, пов'язаних з організацією опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в спробі перевороту 2016 року.

"Ми сьогодні довгий час говорили на цю тему, говорили дуже докладно. Я знаю, що це питання вже було в порядку денному між Україною і Туреччиною. Сьогодні я отримав дуже докладні речі та факти від президента Ердогана, є різні прізвища. Всю цю інформацію я вже передав керівнику СБУ, який повинен цим питанням займатися", – додав він.

Далі із заявою виступив Ердоган.

Про анексію Криму

"Ми поділяємо бачення сучасної України. Підкреслю ще раз: ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Туреччина повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом", – заявив він.

Про підтримку в конфлікті з Росією

Ердоган висловив надію, що всі конфлікти будуть вирішені мирним шляхом згідно з міжнародним правом.

"Ми також готові робити все, щоб в регіоні панував спокій. Йдеться і про Україну. У цьому питанні важливу роль відіграє спостережна місія ОБСЄ. Ми повністю підтримуємо Україну!" – додав він.

Офіс президента

Про допомогу кримським татарам

"Україна – дім для великої кількості народів. Ми готові робити все, щоб забезпечити їх потреби", – пообіцяв президент Туреччини.

"Хочу сказати, що близько п'ятисот сімей ми вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений", – додав він.

Про конфлікт у Сирії

Ердоган закликав сторони Астанинських і Сочинських домовленостей виконувати свої зобов'язання.

"На жаль, цього ранку сили режиму в тому ж Ідлібі застосували повітряний удар, внаслідок якого троє цивільних і п'ятеро військових загинули. Ми не можемо з цим миритися. Було дано відповідь на такі дії. Зараз ми і з повітря і з землі застосовуємо відповідні заходи і продовжимо їх застосовувати. Я запевняю, що в рамках Астанинських і Сочинських домовленостей всі повинні виконувати свої обов'язки. Ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку", – сказав Ердоган.

Також він акцентував, що Туреччина продовжує здійснювати заходи щодо розселення біженців, у першу чергу на території самої Сирії. "Ми беремо територію 30-40 км вглиб за сирійський кордон і розселимо там цих людей", – додав Ердоган. За його словами, на першому етапі буде обладнано 25-30 тис. одиниць тимчасового житла.

Що підписано

Сторони прийшли до ряду угод про співпрацю між арміями і тіснішу торгівлю. Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансове співробітництво, протокол про втілення фінансової допомоги і угоду про взаємне визнання водійських прав.

Також уповноважені особи двох держав підписали меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з НС та Управлінням на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій МВС Туреччини про співробітництво в сфері запобігання катастрофам і НС та ліквідації їх наслідків.

Крім цього був підписаний меморандум про взаєморозуміння відносно переговорів про угоду про зону вільної торгівлі між Міністерством розвитку економіки і сільського господарства України і Міністерством торгівлі Турецької Республіки.

Керівники відповідних відомств підписали угоду про співпрацю архівних служб двох країн.

Україна і Туреччина підписали ряд угод Пресслужба МВС України

Україна і Туреччина підписали ряд угод Пресслужба МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого, з візитом в Україну прибув президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган. Він привітав українських військових словами "Слава Україні!"

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