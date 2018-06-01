"Готові в будь-який момент": Лукашенко про закриття кордону з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував ввести контроль на кордоні, якщо Росія зі свого боку її закриє.

Відносно формату присутності прикордонників між країнами він заявив під час відвідування прикордонної застави "Дивин" у Кобринському районі Брестської області країни, передає БелТА.

Лукашенко поспілкувався з представниками Державного прикордонного комітету, які повідомили, що у Білорусі на кордоні з РФ немає постійних підрозділів. А при необхідності вони можуть висуватися до кордону.

У свою чергу, з російської сторони знаходяться штатні підрозділи ФСБ, які фактично охороняють кордони. За словами Лукашенка, він не хоче бачити формалізму в діях білоруських служб.

Олександр Лукашенко

"Якщо вирішили таким компонентом контролювати цей напрямок, значить, він повинен як мінімум користь приносити. Але краще, щоб він був ефективний. Не можна уподібнюватися росіянам. Вони самі не розуміють, чого хочуть і що вони роблять на білорусько-російському кордоні. Нехай визначаються. Визначаться - нам не проблема відповісти. Ми готові в будь-який момент адекватно дати відповідь. Якщо вони хочуть закрити кордон - будь ласка. Закриють - ми у відповідь також повинні ввести контроль на кордоні", - зазначив Лукашенко.

За його словами, межі є пережитком минулого. Це питання обговорюватиметься на Вищій держраді Союзної держави в червні.

"Вони користі мало дають для спілкування людей, тим більше між росіянами та білорусами. Але це їх право, це їх справа", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко розповів, як вступ України в НАТО вплине на Росію і Білорусь.