Вроде бы мелочи, но когда из таких мелочей складывается комфорт граждан, то это называется "государство для людей". Пример - шумоподавляющие стены в Швейцарии.
Facebook Александра Соколовского
Facebook Александра Соколовского
Facebook Александра Соколовского
Facebook Александра Соколовского
Facebook Александра Соколовского
Правда, автор всех этих фото, Грегори Коллавини, говорит, что всего лишь хотел подчеркнуть изолированность его родины.
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