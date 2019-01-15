Вроде бы мелочи, но когда из таких мелочей складывается комфорт граждан, то это называется "государство для людей". Пример - шумоподавляющие стены в Швейцарии.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Правда, автор всех этих фото, Грегори Коллавини, говорит, что всего лишь хотел подчеркнуть изолированность его родины.

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