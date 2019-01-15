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Олександр Соколовський
Олександр Соколовський
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Государство для людей: мелочи, из которых состоит комфорт граждан

1.6тЧитати матеріал російською

Вроде бы мелочи, но когда из таких мелочей складывается комфорт граждан, то это называется "государство для людей". Пример - шумоподавляющие стены в Швейцарии.

Государство для людей: мелочи, из которых состоит комфорт граждан

Facebook Александра Соколовского

Государство для людей: мелочи, из которых состоит комфорт граждан

Facebook Александра Соколовского

Государство для людей: мелочи, из которых состоит комфорт граждан

Facebook Александра Соколовского

Государство для людей: мелочи, из которых состоит комфорт граждан

Facebook Александра Соколовского

Государство для людей: мелочи, из которых состоит комфорт граждан

Facebook Александра Соколовского

Правда, автор всех этих фото, Грегори Коллавини, говорит, что всего лишь хотел подчеркнуть изолированность его родины.

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Автор
Олександр СоколовськийОлександр Соколовський
Місце
Швейцарія
Джерело
Джерело:Facebook Александра Соколовского
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