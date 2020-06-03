Український журналіст Дмитро Гордон припустив, що президент Російської Федерації Володимир Путін буде намагатися прибрати з політики президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку думку він висловив в ефірі каналу "Україна 24". На переконання Гордона, позиція Путіна пов'язана із тим, що у його планах – об'єднати Росію і Білорусь.

"Мені здається, що Лукашенка зараз буде хитати сильно саме Росія. Чому Путін робить фортелі зі зміною в конституцію? Це ж ціла історія, вона погано відбивається на його рейтингу. Він хотів зробити просто – об'єднати Росію і Білорусь і стати президентом об'єднаної держави, і це був би його перший термін", – сказав журналіст.

Путін і Лукашенко

На думку Гордона, саме через позицію Лукашенка плани Путіна не здійснилися.

"І не треба нічого вигадувати. А Лукашенко на це не пішов, Путін затамував образу і буде хитати Лукашенка. І може його дохитати", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов заявив, що, провівши парад Перемоги 9 травня, всупереч пандемії коронавірусу, Лукашенко фактично "клацнув в ніс" Путіна, який переніс святкування.

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