"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику після участі в засіданні Вищої Євразійської економічної ради (ЄАЕС).

Так, на своїй сторінці в Twitter журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смірнов поділився відео із засідання, яке проходило в столиці Казахстану Нур-Султані (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

У кадр потрапив момент, коли перший віце-прем'єр – міністр фінансів РФ Антон Силуанов про щось говорить Путіну. Оператор також зняв таблицю з даними, яка лежала перед главою Росії.

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Путін і Силуанов Ведомости

"Секретні цифри і поправки потрапили в кадр. Що обговорювали Путін і Силуанов", – написав у своєму пості пропагандист.

Користувачі мережі залишили під роликом безліч гнівних коментарів, заявивши, що політики тільки "створювали вид бурхливої діяльності" або ж думали, як ще "обібрати" росіян.

"Обговорюють, як їм добре живеться в Росії", "Не знаєте? Як ще більше народ нагнути", "Скоротити пенсію... прибрати пільги", "Горбатого ліпить", "Швидше за все, питає: відразу чи хай ще поживуть трохи?" – пишуть у мережі.

Секретні цифри і поправки потрапили в кадр: Що обговорювали Путін і Силуанов pic.twitter.com/nJxFsrCywb - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавне соцопитування фокус-груп російського соціолога Сергія Беланівського показало, що жителі РФ вважають життя при президенті Володимирі Путіні, який уже 20 років перебуває при владі, глухим кутом.

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