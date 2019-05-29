ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями

1.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику після участі в засіданні Вищої Євразійської економічної ради (ЄАЕС).

Так, на своїй сторінці в Twitter журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смірнов поділився відео із засідання, яке проходило в столиці Казахстану Нур-Султані (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

У кадр потрапив момент, коли перший віце-прем'єр – міністр фінансів РФ Антон Силуанов про щось говорить Путіну. Оператор також зняв таблицю з даними, яка лежала перед главою Росії.

Новини
Головний соціолог Росії пояснив різке падіння рейтингу Путіна

Путін і Силуанов

Путін і Силуанов

Ведомости

"Секретні цифри і поправки потрапили в кадр. Що обговорювали Путін і Силуанов", – написав у своєму пості пропагандист.

Користувачі мережі залишили під роликом безліч гнівних коментарів, заявивши, що політики тільки "створювали вид бурхливої діяльності" або ж думали, як ще "обібрати" росіян.

"Обговорюють, як їм добре живеться в Росії", "Не знаєте? Як ще більше народ нагнути", "Скоротити пенсію... прибрати пільги", "Горбатого ліпить", "Швидше за все, питає: відразу чи хай ще поживуть трохи?" – пишуть у мережі.

"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями
"Горбатого ліпить": Путін нарвався на критику після відео із "секретними" домовленостями

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавне соцопитування фокус-груп російського соціолога Сергія Беланівського показало, що жителі РФ вважають життя при президенті Володимирі Путіні, який уже 20 років перебуває при владі, глухим кутом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир ПутінАнтон Силуанов
Місце
Росія
Теги
видеоекономікаНовини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
Зачем опять новость поо скриншоты комментариев свидомых из твиттера?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Фантазёры в плохом смысле этого слова! У вас Злоба аж мышцы мозга судорогой сводит!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да не резко осадили...А "мощно"!!! "Обоз" я тебя не узнаю!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

op-