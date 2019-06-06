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Горбачова госпіталізували в лікарню: що відомо

1.4тЧитати матеріал російською

Екс-президента СРСР Михайла Горбачова госпіталізували в клініку. Стан 88-річного політика дозволяє йому продовжувати роботу над книгою.

Про це сам Горбачов заявив "РИА Новости". Він зазначив, що перебуває в медичній установі вже тривалий час.

"Я в лікарні, давно вже. Але я за найменшої можливості та за допомогою і за участю друзів працюю", – повідомив він.

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Він також зазначив, що потрапив у клініку через давні проблеми із самопочуттям, але "світло в кінці тунелю бачити рано".

Горбачов був першим і єдиним президентом СРСР, а також останнім генсеком ЦК КПРС. 25 грудня 1991 року заявив про відставку з президентського поста і передав управління ядерною зброєю президентові Росії Борису Єльцину. Після цього над Кремлем зняли прапор Радянського союзу.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

РІА

Як писав OBOZREVATEL, про госпіталізацію Горбачова говорили і в квітні 2019. Тоді стало відомо, що політик планував приїхати на прем'єру документального фільму, проте лікарі йому заборонили.

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