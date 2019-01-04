Головний комуніст Чехії осоромився через ''б*ндерівців'': що сталося

Лідер Комуністичної партії Чехії Войтех Філіп оскандалився розповіддю про українських "злочинців-б*ндерівців".
Так, він розкритикував міністра закордонних справ Томаша Петршічека, який заявив, що визнання Києвом воїнів УПА і ОУН борцями за незалежність – це внутрішня справа України, пише видання denikN.cz.
"Думаю, він повинен серйозно подумати, чи може він приїхати в Оломоуцький край і відвідати Чеський Малин. Це село, яке ми побудували після війни. Ті, хто пережив рейд б*ндерівців, оселилися там", – заявив Філіп.
Войтех Філіп
Известия
Йдеться про 374 чехів, які загинули в українському Малині (нині Рівненська область) у липні 1943 року.
Журналісти тут же помітили, що політик жорстко осоромився, так як "б*ндерівці" не мали нічого спільного з цим злочином.
"Крім того, Філіп помилився у назві села (називається Новий Малин) і ввів в оману твердженням, що "ми побудували село", – йдеться в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії українця з друзями не пустили в Metro Music Bar через його національність.