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Головний комуніст Чехії осоромився через ''б*ндерівців'': що сталося

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Лідер Комуністичної партії Чехії Войтех Філіп оскандалився розповіддю про українських "злочинців-б*ндерівців".

Так, він розкритикував міністра закордонних справ Томаша Петршічека, який заявив, що визнання Києвом воїнів УПА і ОУН борцями за незалежність – це внутрішня справа України, пише видання denikN.cz.

"Думаю, він повинен серйозно подумати, чи може він приїхати в Оломоуцький край і відвідати Чеський Малин. Це село, яке ми побудували після війни. Ті, хто пережив рейд б*ндерівців, оселилися там", – заявив Філіп.

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Войтех Філіп

Войтех Філіп

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Йдеться про 374 чехів, які загинули в українському Малині (нині Рівненська область) у липні 1943 року.

Журналісти тут же помітили, що політик жорстко осоромився, так як "б*ндерівці" не мали нічого спільного з цим злочином.

"Крім того, Філіп помилився у назві села (називається Новий Малин) і ввів в оману твердженням, що "ми побудували село", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії українця з друзями не пустили в Metro Music Bar через його національність.

Місце
Чехія
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