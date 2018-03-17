Вибори в Росії: Медведєв склав портрет типових фанатів Путіна

Переважна більшість росіян готові терпіти економічні труднощі через анексію Криму та агресію проти України заради уявного відчуття імперської величі своєї країни.

Про це в ефірі ObozTV заявив політичний консультант Олег Медведєв, коментуючи вибори президента Росії.

Медведєв нагадав про послання Путіна до Федеральних зборів.

"Очевидно, що росіян роздирала гордість за те, що вони можуть спопелити Америку, що вони можуть знищити весь світ. Напевно, вони пишалися, що у них є така можливість. Але то була така абстрактна можливість, а Крим, це конкретно і зрозуміло. Це те, що вони бачать на карті і їхнє імперське самолюбство тішить те, що Крим заштрихований на їхніх картах в російські кольори", - зазначив він.

За його словами, навіть санкції, які завдають істотної шкоди економіці РФ, не змінили такого стану справ.

"Росіянам економічний сенс не має значення. Вони готові терпіти будь-які економічні жертви заради імперської величі. Яка різниця, що ззаду все голо, якщо спереду вони можуть показувати всьому світу "кузькіну мать". Тому росіяни готові терпіти будь-які злидні, будь-які випробування тощо. Для них усвідомлення того, що вони можуть знищити Америку набагато важливіше, ніж температура батарей, розмір зарплат і пенсій, ніж ціни в магазині. Так люди влаштовані", - підсумував Медведєв.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в інтерв'ю NBC Путін заявив, що санкції США проти Росії націлені на те, щоб зупинити її "розвиток".