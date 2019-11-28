"Голий торс уже не в моді": Кремль схвалив нові календарі з Путіним

Кремль схвалив календар з президентом РФ Володимиром Путіним на 2020 року, в якому немає фото з оголеним лідером росіян.

Як пише видання The Washington Post, у новому календарі Путіна показують як політика світового рівня.

"Фотографії президента Росії Володимира Путіна з оголеним тросом залишилися в минулому. Натомість тепер в ілюстрації до місяця лютого він зображений у костюмі, показуючи "палець вгору" президентові США Дональду Трампу й канцлерці Німеччини Ангелі Меркель. У жовтні він возить президента Єгипту Абделя Фатха аль-Сісі у своєму лімузині, а слідом, в листопаді, посміхається, стоячи поруч із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом", – йдеться в публікації.

Американське ЗМІ зазначає, що календар із Путіним є частиною фінансованої бюджетом пропаганди, яка формує імідж президента РФ.

"У 2020 році Путін зображений без костюма і на природі в ілюстрації всього до одного місяця: в серпні він оглядає невелику рослину в лісі. Лютий і вересень прикрашають фотографії Путіна разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, главою США Дональдом Трампом і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Листопад проілюстрований світлиною з принцом Мохаммедом, який з червня 2015 року побував у Росії чотири рази, а минулого місяця приймав Путіна в Ер-Ріяді", – зазначає WP.

Журналісти пишуть, що наголос на міжнародну персону Путіна для Кремля є "безпечною ставкою".

Володимир Путін

"Зовнішньополітичні зусилля Путіна користуються великою популярністю в росіян, незважаючи на те, що він деякіою мірою здав позиції всередині країни, яка потерпає від нерівності в доходах і економіки, що зазнала збитків від західних санкцій", – акцентується в статті WP.

Як повідомляв OBOZREVATEL, главу Росії Володимира Путіна розсердило питання від жителя Санкт-Петербурга про Україну, яке було поставлене під час зустрічі.

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