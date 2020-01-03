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3 січня • оновлено в 15:18
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Глава Польщі скасував візит до Ізраїлю через Путіна: ЗМІ дізналися деталі

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Президент Польщі Анджей Дуда не відвідає Всесвітній форум пам'яті Голокосту в Ізраїлі.

Про це пише видання Gazeta Wyborcza.

"Президент Анджей Дуда не скористається запрошенням на святкування 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, організоване Інститутом Яд ва-Шем у Єрусалимі 22 і 23 січня", – йдеться в публікації.

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Водночас наголошується, що однією з причин відмови від поїздки є присутність президента РФ Володимира Путіна на заході.

Крім того, форум у Єрусалимі організований за участю глави ізраїльського МЗС Ізраїля Каца, який у 2019 році заявив, що поляки "увібрали антисемітизм із молоком матері".

Також у Польщі розглядають урочистості в Ізраїлі як альтернативу святкування визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, яке буде в Освенцимі 27 січня, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Всесвітній форум пам'яті Голокосту відбудеться в Ізраїлі вп'яте. Своє прибуття вже підтвердили президенти Франції, Німеччини та Італії.

Дуда й Путін

Дуда й Путін

Що взагалі відбувається

24 грудня президент Росії Володимир Путін під час розширеного засідання колегії Міноборони назвав "сволотою й антисемітською свинею" посла Польщі в Німеччині в 1935-1939 роках Юзефа Липського, який пообіцяв Адольфу Гітлеру за вислання євреїв до Африки встановити у Варшаві пам'ятник.

Потім Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання лідера РФ.

1 січня голова Союзу єврейських релігійних громад Польщі Клара Колодзейська-Полтин і головний рабин республіки Михайло Шудря відповіли Путіну. На думку поляків, він маніпулює запискою посла Польщі в Берліні Юзефа Липського, який у 1938 році схвалив ідею Адольфа Гітлера депортувати європейських євреїв до Африки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер поляків Анджей Дуда заявив, що у Польщі немає підстав називати Росію ворогом НАТО, хоча деякі її дії "неприйнятні".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Анджей Дуда
Місце
Польща
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Может, Дуда боится, что Путин его бить будет? А этот может....
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Дуда наверное поедет вспоминать о Холокосте в Едвабне.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Стыдно стало полеку перед евреями(((( Значит совесть есть все таки.
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