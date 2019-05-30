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Глава місії ОБСЄ в Україні покинув свій пост: хто його замінить

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Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан покинув свій пост.

Його місце займе турецький дипломат, екс-посол Туреччини в ООН Яшар Халіт Чевік. Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"Сьогодні ОБСЄ віддає належне видатному дипломату, главі СММ ОБСЄ, послу Ертурулу Апакану. Він керував СММ ОБСЄ в Україні протягом 5 років із відданістю і людяністю. Ми пишаємося тим, що він був частиною ОБСЄ і вдячні за його внесок", – йдеться в повідомленні.

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Ертурул Апакан

Ертурул Апакан

Гордон

Відзначається, що в Відні пройшла прощальна церемонія для Апакана, на якій були присутні голова ООН, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак і генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер.

Екс-главі СММ ОБСЄ вручили нагороди – золоту медаль словацького МЗС і медаль ОБСЄ.

Залишаючи місце глави місії Апакан заявив: "Я прибув в Україну, коли вулиці навколо Майдану були ще свідченням недавніх подій. Я покидаю країну в надії, що стійке припинення вогню скоро стане реальністю".

Яшар Халіт Чевік

Яшар Халіт Чевік

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянка Тетяна Валова очолила штаб-квартиру ООН у Женеві.

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Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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