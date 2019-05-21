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Гітлер втік до Аргентини: розкрито деталі сенсаційної версії ФБР

9.1тЧитати матеріал російською

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США після Другої світової війни відпрацьовував версію про те, що німецькому диктатору Адольфу Гітлеру вдалося втекти з обложеного Берліна завдяки двійникові.

Про це пише Daily Star, публікуючи відповідний документ про людину, яка стверджувала, що бачила Гітлера живим в аргентинському Буенос-Айресі на початку 1950-х років.

Передбачається, що фюрер переніс пластичну операцію, яка його омолодила і змінила зовнішність, а також мав двійника, який, ймовірно, і загинув 30 квітня 1945 року.

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Адольф Гітлер

Адольф Гітлер

Daily Star

Видання пише, що, незважаючи на сумнівність даних, матеріали були передані в Центральне розвідувальне управління, співробітники якого потім допитали інформатора.

"[Ім'я видалено] повідомив, що потрапив в автомобільну аварію в Оклахома-Сіті й отримав серйозну травму голови", – сказано в тексті документа.

Гітлер втік до Аргентини: розкрито деталі сенсаційної версії ФБР

Daily Star

Джерело уточнило, що після ДТП нього у нього були помутніння розуму, під час яких він не знав, що зробив або сказав.

"Невідомо, що сталося зі справою після цього, але навряд чи Гітлера було виявлено живим у Південній Америці. Документи ФБР, однак, показують моторошний реальний страх того, що Гітлер пережив Другу світову", – підсумували в Daily Star.

Як повідомляв OBOZREVATEL, документ, на який посилаються у виданні, раніше розсекретило Федеральне бюро розслідувань.

Нещодавно в штаті Меріленд (США) на аукціон виставили телеграму, яку Адольф Гітлер незадовго до самогубства направив генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Тег
ФБР
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Версии..с Опанасом Семизалупко
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CARGO 100
CARGO 100
ФБР: Гитлер бежал в Аргентину, Ленин жив ...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бандера тоже живой и ховается в схронах на Западенщине
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