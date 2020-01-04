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4 січня • оновлено в 17:09
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Георгій Кунадзе
Георгій Кунадзе
Колишній заступник міністра закордонних справ Росії, дипломат Всі статті автора

Генерал Сулеймани был большим другом России

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Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленная американским беспилотником в аэропорту Багдада – событие во всех отношениях нерядовое.

Генерал Сулеймани – командовал Силами спецназначения Корпуса стражей исламской революции, руководил его операциями в Сирии, курировал деятельность разрешенной в России террористической организации Хезболла и полувоенных шиитских формирований в Ираке, Сирии и Ливане. Генерал Сулеймани был близок к радикальному крылу иранского духовенства и неоднократно выступал с публичными угрозами в отношении врагов исламской революции. С учетом рода занятий и репутации Сулеймани эти угрозы не выглядели безобидной бравадой. Популярность Сулеймани в Иране была столь высока, что многие видели в нем будущего лидера страны.

С марта 2007 года Сулеймани находился в санкционном списке ООН, как один из 15 иранских деятелей, причастных к осуществлению ядерной и ракетной программ Ирана. (Резолюция СБ ООН №1747 от 24.03.2007 г.)

Портрет Сулеймани был бы неполон без упоминания о том, что в последние годы он стал большим другом России. И неоднократно ее посещал на предмет согласования действий двух стран по спасению режима Асада в Сирии.

Вот таким многогранным человеком был генерал Сулеймани, прибывший в Багдад по горячим следам нападения его иракских подопечных на посольство США. Посла США удалось эвакуировать, а нападение отбить. Но операция все равно получилась впечатляющей. И живо напомнила о захвате сторонниками Хомейни посольства США в Тегеране в ноябре 1979 году.

Последствия того далекого события расхлебывали аккурат в год президентских выборов в США, на которых действующий президент Картер, человек честный и совестливый, с треском провалился.

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В отличие от Картера, нынешний хозяин Белого Дома Трамп начисто лишен чести и совести, не отягощен интеллектом, измучен паранойей, манией величия и нездоровым питанием. Но мыла все-таки не ест, и проиграть на выборах не хочет. Спустить иракским шиитам нападение на посольство США Трамп, конечно, не мог: его бы не поняли сторонники и не полюбили бы противники. В итоге Трамп выбрал максимально жесткий вариант реагирования: согласился с планом ликвидации Сулеймани, так удачно объявившегося в Багдаде, причем совсем не по приглашению иракского правительства.

Как нетрудно заметить, Трамп оказался в приличном выигрыше. Он не только продемонстрировал всему миру захватывающие воображение возможности американских разведывательных и военных технологий, проявил решительность перед лицом внешней угрозы и дал своим сторонникам лишний повод для гордости, но еще и выставил не в лучшем свете своих противников. Будь они чуточку поумнее, наверное, догадались бы назвать ликвидацию Сулеймани шагом к общей победе над терроризмом. Вместо этого они нестройно затянули нудную песню об осторожности и взвешенности. И в результате этот внеплановый раунд борьбы за избирателей, вероятно, проиграли.

Какое влияние окажет ликвидация генерала Сулеймани на ситуацию в регионе, никто толком не знает. Мне, однако, почему-то кажется, что не очень большое. С одной стороны, что с Сулеймани, что без него, общая ситуация в регионе и так уже давно нехороша. С другой стороны, возможности Ирана ответить на гибель своего "героя" новой эскалацией напряженности объективно ограничены. Иран ведь находится в стратегической обороне. Ему, как говорится, не до жиру.

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Автор
Георгій Кунадзе Георгій Кунадзе
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт в Сирії
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
Іран
Тег
Новини Росії
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