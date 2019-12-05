"Гарантій немає!" НАТО розкритикували за слабку позицію щодо Росії

У країн Балтії немає повних гарантій того, що НАТО їх захистить у разі реального початку агресивних дій з боку Росії.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Ігар Тишкевич в програмі "Підсумки" на ObozTV, коментуючи скандали на святковому саміті НАТО, який пройшов в Лондоні на честь 70-річчя військово-політичного альянсу.

"У НАТО не просто суперечки та різні позиції. Існує необхідність по-новому подивитися на зобов'язання країн-членів Альянсу", – наголосив аналітик.

Як приклад він навів позицію Туреччини, яка звинуватила своїх союзників по блоку в тому, що вони запроваджують план з безпеки країн Балтії, але відмовляються підтримати Анкару в Сирії.

"Я розумію позицію Туреччини в питаннях НАТО. Пам'ятаєте стару ситуацію, коли турецькі ВПС збили російський літак? Тоді НАТО фактично нічого не зробило. Відсторонилося. Хоча де-факто там було пряме порушення", – нагадав Тишкевич.

"З одного боку, це нібито оборонний Альянс. З іншого боку – в жодної з країн, навіть у держав Балтії – немає повної гарантії, що в разі реального початку бойових дій або в разі початку гібридної війни, НАТО щось зробить на їхній захист", – попередив міжнародник.

Ювілейний саміт НАТО в Лондоні Прес-служба НАТО

Як писав OBOZREVATEL, попри розбіжності Північноатлантичний альянс все ж таки зробив заяву за підсумками лондонського саміту, в якій визнав дії Росії однією з головних загроз для НАТО. Заяву підтримала і Туреччина – в останній день вона відмовилася від блокування плану НАТО щодо посилення оборонного потенціалу країн Балтії та Польщі.

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