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5 грудня • оновлено в 21:07
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Політика Економіка

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"Гарантій немає!" НАТО розкритикували за слабку позицію щодо Росії

1.3т
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У країн Балтії немає повних гарантій того, що НАТО їх захистить у разі реального початку агресивних дій з боку Росії.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Ігар Тишкевич в програмі "Підсумки" на ObozTV, коментуючи скандали на святковому саміті НАТО, який пройшов в Лондоні на честь 70-річчя військово-політичного альянсу.

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"У НАТО не просто суперечки та різні позиції. Існує необхідність по-новому подивитися на зобов'язання країн-членів Альянсу", – наголосив аналітик.

Як приклад він навів позицію Туреччини, яка звинуватила своїх союзників по блоку в тому, що вони запроваджують план з безпеки країн Балтії, але відмовляються підтримати Анкару в Сирії.

"Я розумію позицію Туреччини в питаннях НАТО. Пам'ятаєте стару ситуацію, коли турецькі ВПС збили російський літак? Тоді НАТО фактично нічого не зробило. Відсторонилося. Хоча де-факто там було пряме порушення", – нагадав Тишкевич.

"З одного боку, це нібито оборонний Альянс. З іншого боку – в жодної з країн, навіть у держав Балтії – немає повної гарантії, що в разі реального початку бойових дій або в разі початку гібридної війни, НАТО щось зробить на їхній захист", – попередив міжнародник.

Ювілейний саміт НАТО в Лондоні

Ювілейний саміт НАТО в Лондоні

Прес-служба НАТО

Як писав OBOZREVATEL, попри розбіжності Північноатлантичний альянс все ж таки зробив заяву за підсумками лондонського саміту, в якій визнав дії Росії однією з головних загроз для НАТО. Заяву підтримала і Туреччина – в останній день вона відмовилася від блокування плану НАТО щодо посилення оборонного потенціалу країн Балтії та Польщі.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ігар Тишкевич
Місце
Великобританія
Теги
НАТО Росія - країна-агресор
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хуторянин в свитере жёстко раскритиковал НАТО. Альянс на грани распада.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Горелов Сергей, а что это мурло в свитере кушать будет, если перестанет подхрюкивать? То-то и оно.
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