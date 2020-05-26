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26 травня • оновлено в 06:41
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Франція випередила Іспанію за кількістю жертв: статистика щодо COVID-19 на 26 травня. Постійно оновлюється

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Франція випередила Іспанію за кількістю жертв від коронавірусу (COVID-19). Станом на 26 травня в країні зафіксували 28 432 хворих, проти 26 837 в Іспанії.

При цьому у Франції нараховано 183 тисячі хворих на, а в Іспанії – 283 тисячі. Лідером за кількістю заражених залишаються США – 1,7 млн.

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Франція випередила Іспанію за кількістю жертв: статистика по COVID-19 на 26 травня. Оновлюється
Франція випередила Іспанію за кількістю жертв: статистика по COVID-19 на 26 травня. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 інфіковано 21 245 чоловік. Померли 523 пацієнтів, одужали – 7 234.

  • Нові летальні випадки від COVID-19 почали реєструвати в Мексиці, Болівії і Судані.

  • В Україні почали робити ІФА-тести на коронавірус.

Франція випередила Іспанію за кількістю жертв: статистика по COVID-19 на 26 травня. Оновлюється
Франція випередила Іспанію за кількістю жертв: статистика по COVID-19 на 26 травня. Оновлюється

Головне за 26 травня:

02:00 – МОЗ має намір створити тримісячний запас засобів індивідуального захисту в лікарнях.

"Ми повинні створити тримісячний запас всіх ЗІЗ. Ми зараз розраховуємо, який обсяг фінансових коштів необхідний, щоб створити цей запас безпосередньо в лікарнях", – заявив глава відомства Максим Степанов.

01:20 – У відділенні "Нової пошти" дівчина використовувала власні труси замість медичної маски, якої у неї не виявилося.

00:17 – Медики в Україні не були готові до епідемії COVID-19, тому серед них виявилося так багато заражених, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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