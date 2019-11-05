В эпоху, когда технологии сдвига массового сознания работают с неотвратимостью парового катка и когда оценка события может быть напрочь оторванной от его сути, есть смысл разобраться в том, что происходит у нас сейчас, как оно на самом деле называется и почему именно так.

Поскольку Украина веде войну с РФ, то в основном, оценку всем текущим событиям следует давать именно отталкиваясь от войны, поскольку она является средоточием и показателем всего – экономики, политики, здоровья общества и всего остального. Во время войны все эти составляющие любой государственной машины показывают то, на что они способны или не способны, и в этот момент это заметно лучше всего, поскольку каждый может это видеть собственными глазами и в принципе, ему не нужна чья-то помощь для такой оценки.

Как известно, нынешняя власть черпает свои представления о том, как следует поступать в плане оккупации территории Украины из советов президента Франции Макрона. Тут даже говорить не о чем, поскольку все это делалось публично и не скрывалось. Но Франция – довольно специфичный советчик, в этом плане. Некто Мишико Сулугуни, в бытность президента Грузии, тоже оперся на советы президента Франции, тогда это был уже скандально известный Николя Саркози, и результат его советов можно наблюдать во всей красе, в любой момент времени.

Собственно говоря, президент Франции посоветовал Сулугуни капитулировать и принять условия Москвы для капитуляции. Не важно, как это называет сам Сулугуни, но – война так и не закончена, а приостановлена, территории Грузии продолжают находиться под оккупацией Москвы, и судя по тем военным группировкам, которые там находятся, продолжение агрессии – вопрос времени.

Более того, Сулугуни подписал перемирие на условиях Москвы, что отсекло любые правовые возможности для давления на РФ для вывода ее войск из Грузии. Все это – чистой воды капитуляция, и спустя время, Сулугуни получит свое правильное и справедливое определение – изменник, коим он безусловно и является.

И вот нынешняя власть пошла по стопам Сулугуни, принимая советы президента Франции, пусть и с другой фамилией и другого внешнего вида. Но может ли президент послевоенной Франции вообще быть советчикам по таким вопросам? Или не так, может ли быть Франция авторитетом в таких вопросах?

Наш ответ на этот вопрос однозначен и прост. Если конечной целью является капитуляция, то нынешняя Франция – лучший тому пример, и скорее всего, ее президент выдаст мастер-класс именно по части капитуляции. Правда, тут надо уточнить то, что мы имеем в виду под французским вариантом капитуляции. Это надо сделать хотя бы потому, что и Германия, и Япония, например – подписали акты о капитуляции в 1945 году, но их капитуляцию нельзя даже близко ставить рядом с капитуляцией Франции. Они пошли на этот шаг после массы военных поражений, исчерпания материальных и людских ресурсов и просто потому, что в конце концов, их силы и возможности стали несопоставимыми, в сравнении с противником.

То есть, армии обеих этих стран достойно сражались и не дали своим противникам сделать легкой прогулки, а превратили их наступление в кровавый кошмар, от чего сама наступающая сторона была в шоке. Только стечение различных обстоятельств привело к поражению и Германии и Японии, но в принципе, у них была воля к победе и они использовали все доступные возможности для ее достижения. То есть, это были акты не позорной, а достойной капитуляции. Потомкам, при всех нюансах истории, не будет стыдно за эти капитуляции. А вот с Францией все было иначе.

Более того, в отличие от многих европейских стран, оккупированных Германией и эвакуировавших свои правительства в Англию, Франция этого не сделала, а подписала капитуляцию. Если бы правительство ушло в изгнание, то любые действия от имени Франции не имели бы юридической силы, в том числе, и капитуляция. Но даже этого не было сделано.

Со времен Наполеона из Франции выветрился боевой дух и она стала воплощением капитуляции самого позорного образца. И все это прикрыто сетью легенд и прочего бреда, который должен показать, что там все сплошь – испанские летчики, антифашисты и "бойцы сопротивления".

Шарль де Голль стал символом "не покорившейся Франции", но если бы французская армия, пусть не 3, а 2 – 2,5 миллионная, отступила и закрепилась на Юге или в Африке, об этом что-то можно было бы говорить. Но мы вспоминаем, что весной 1940 года Франция имела около 3 млн. армии, а у де Голля набралось около 70 тыс. штыков, из которых очень много оказалось польских военных, которые самостоятельно и разными путями сумели отойти к союзникам, и потому масштабы "армии" генерала де Голля кажутся просто смехотворными.

И еще, как-то очень тихо говорится о том, что во Франции был сформирован "Французский легион", куда входили дивизия ваффен СС и ряд отдельных подразделений, а кроме того, на службу в полицию и другие силовые структуры оккупационных сил пошло работать множество народу, и по численности это вполне сопоставимо с войсками де Голля, если не превышает их.

И опять же, не очень любят вспоминать о том, что французский флот, стоявший в портах Северной Африки, отказался перейти на сторону союзников и был уничтожен или поврежден силами британской авиации и флота. Мы об этом писали ранее, там был натуральный бой, в котором французский флот прямо противостоял британскому. Так что по факту, флот можно тоже противопоставлять деголлевским войскам.

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Если на все это взглянуть с точки зрения объективной реальности, а не тех сказок, которые были придуманы французами после войны, получается совсем неприглядная картина. Официально Франция капитулировала и действовала в интересах Германии вплоть до ее освобождения союзниками. При этом, де Голль не имел никакого статуса для того, чтобы что-то заявлять или решать от имени Франции. А соответсвующий акт о капитуляции, с подписями полномочных это делать от имени республики лиц – налицо и никуда не девался.

Таким образом, расчистив эти завалы, как раз и всплывает вопрос, который так усердно хоронили после войны: "Почему Франция капитулировала, не дав Гитлеру серьезного отпора, хотя имела для этого необходимые силы и средства?". Почему позорную капитуляцию приняло общество и огромная армия? Как так случилось, что из трех миллионов уже стоящих под ружьем военных и наверняка 3-6 миллионов мобилизационного резерва, Франция выбрала не просто позорную, а унизительную капитуляцию в том самом вагоне, стоящем в Компьенском лесу, в котором была принята капитуляция Германии в Первой Мировой войне.

И опять же, не будем путать одно с другим. Германия воевала 4 года и большую часть времени – на 2 фронта, и просто у нее закончились ресурсы для ведения войны. У противника они тоже закончились, но в последний момент к ним подключились США с огромным военным и ресурсным потенциалом. Позорная была та, самая первая капитуляция? Отнюдь. Она была тяжелой, сокрушительной, да какой угодной, но не позорной. А Франция сдулась за месяц, фактически не дав ни единого крупного боя и разошлась по домам, оставив все свое имущество, включая вооружения и боеприпасы в качестве трофеев своему противнику.

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