Фото немовляти з В'єтнаму з контрацептивом у руках вразило мережу
Немовля народилося з контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital).
У місті Хайфон у В'єтнамі у 34-річної жінки народилася дитина, тримаючи в руці внутрішньоматкову спіраль, яка повинна була захистити її матір від вагітності.
Як повідомляє Daily Mail, насправді контрацептив під час пологів вийшов із матки вже після дитини, але ч ерез декілька хвилин після народження дитина схопила внутрішньоматкову спіраль (ВМС).
На знімках, зроблених акушером Чан В'єт Фуонг в міжнародній лікарні Хайфонг у В'єтнамі, видно, як новонароджена дитина тримається за пристрій.
Дитина народилася здоровою, важила 7 фунтів і залишається під наглядом своєї матері.
На практиці введення в матку жінки ВМС призначене для виділення міді або гормонів, щоб сперматозоїди не запліднили яйця.
Немовля народилося з контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital)
Немовля народилося з контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital)
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США новонароджена дитина допомогла батькам побратися, ставши героєм соцмереж.