Фото карантину під час пандемії "іспанки" 100 років тому показали в мережі

У мережі з'явився архівний знімок із американського Сієтла за часів пандемії іспанського грипу в 1918 році. На ньому зображено, як кондуктор не пускає в трамвай пасажира без маски.

Про події того часу, які перегукуються із сьогоднішніми, згадали в Telegram-каналі Violity (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"У всьому світі вирувала пандемія грипу, зараз відома як "іспанка". Ось тільки грип цей прийшов не з Іспанії, а деякі історики заявляють, що перші хворі були в Канзасі серед поранених військових, які поверталися з Франції", – йдеться в повідомленні.

Цікаво, що саме Іспанія першою почала говорити про поширюваний вірус як про пандемію, оскільки в цій країні тоді не діяла цензура.

Тоді як держави, які воювали в Першій світовій війні, забороняли публікувати новини про страшне захворювання, щоб уникнути паніки серед населення.

Зазначимо, що пандемія, викликана штамом грипу, яка отримала назву "іспанка", є однією з найбільших загадок ХХ століття. За її час у 1918-1920 роках ледь не третина земної кулі виявилася на лікарняних ліжках – це приблизно 500 мільйонів жителів. Люди помирали майже миттєво – за два-три дні, загалом рівень смертності становив від 10 до 20%, а то й більше. Адже є й інша статистика – за різними оцінками, "іспанка" забрала життя від 70 до 100 мільйонів осіб у всьому світі.

OBOZREVATEL пропонує побачити ще декілька фотографій про те, як люди дотримувалися рекомендацій під час карантину за пандемії іспанського грипу сто років тому. Історичні знімки тих часів колоризувала фоторедакторка Санна Даллавей (Sanna Dullaway) та інші цифрові художники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили архівний знімок сім'ї під час карантину за "іспанки" в 1918 році. На ньому навіть кота сфотографовано в захисній масці.