Просили компромат на Байдена: Фірташ зізнався, що зустрічався з друзями Трампа

Український бізнесмен Дмитро Фірташ в червні 2019 року зустрічався з клієнтами адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом.

Про це він сам зізнався в інтерв'ю газеті The New York Times. Фірташ розповів, що вони пропонували юридичну допомогу в обмін на інформацію, яка могла б скомпрометувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

У той же час він сказав, що не фінансував пошук цієї інформації. За словами Фірташа, це стало б великою помилкою з його боку.

Фірташ зізнався, що зустрічався з друзями Трампа Антикор

Один із бізнесменів у свою чергу розповів, що пропонував українцеві допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо той візьме на роботу двох юристів, які б співпрацювали з Джуліані для отримання компромату.

Фірташ заявив, що нібито відмовився від такої пропозиції і заплатив більше 1 мільйона доларів новим юристам.

Фірташ зізнався, що зустрічався з Парнасом і Фруманом Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що, будучи посередником між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом", Фірташ втратив через Байдена сотні мільйонів доларів.

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