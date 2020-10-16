ФБР розсекретило подробиці найбільшого розкриття російських шпигунів. Фото

Офіцери Федерального бюро розслідування розповіли про найбільше в історії їхньої контррозвідки розслідування і виявлення російських шпигунів на території США.

Про скандал, який вважається найгучнішим в сучасній розвідці, розповіли у фільмі телеканалу CBS, пише ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Операція під назвою "Історії примар" почалася ще в 2000 році. У ній були задіяні десятки офіцерів ФБР з декількох підрозділів.

"Це було, напевно, найбільше розслідування контррозвідки за всю історію ФБР", – расскащал заступник начальника відділу контррозвідки ФБР Алан Колер.

Підсумком операції став арешт 10 осіб, вісім з яких були особливо цінними кадрами – шпигунами-нелегалами. СРСР і Росія посилали їх в інші країни з підробленими документами для тривалої автономної роботи.

Першим в поле зору потрапили Хуан Ласаро (за даними ФБР, справжнє ім'я Михайло Васенко) і Вікі Піларес. Першого вважають найдосвідченішим і цінних із затриманих росіян. У 2020 році Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила Васенкова і визнала, що за успішне виконання завдань йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу і нагородили орденами Леніна, Червоного Прапора і Червоної Зірки.

Спецагент ФБР Тайд Шелтон пояснив, що сучасні російські розвідники полюють не тільки за військовими картами або інформацією. Також їх цікавить все, що може дати їхній країні конкурентну перевагу.

У 2004 році оперативники почали стежити за подружньою парою Синтією і Річардом Мерфі (за даними США, справжні імена Лідія і Володимир Гурієви).

У жінки була ступінь МВА престижного Колумбійського університету, вона працювала в фінансовій сфері. Це давало їй можливості отримувати цінні для російських економістів дані. Однак найбільше підозр щодо її виникло після того, як Синтія подружилася з людьми, які пішли служити в ЦРУ.

Чоловік її в основному приділяв час дітям, але при цьому регулярно зустрічався з людьми з російського посольства.

Також з 2004 року активізувалася інша подружня пара – Дональд Хітфілд і Трейсі Фоулі (справжні імена Андрій Безруков і Олена Вавілова). У чоловіка була наукова ступінь Гарвардського університету, він часто ходив на зібрання вишу. У ФБР вважають, що це робилося для отримання доступу до людей, які можуть опинитися у владі.

Дональд також розробив комп'ютерну програму для стратегічного прогнозування, що дало йому доступ до багатьом людям з цінною для РФ інформацією.

ФБР доклало зусиль, щоб він не зміг зблизитися з експертом по ядерних технологій.

У фільмі зазначається, що справжній прорив в розслідуванні стався після 2006 року, коли контррозвідка провела обшуки в будинку Мерфі (Гурієв) і знайшла блокноти з цифрами, а також безліч старих дискет. Завдяки цьому вдалося розкрити систему обміну повідомленнями між "нелегалами" і Москвою.

У фільмі йдеться про те, що провал такої великої кількості шпигунів стався через перехід на сторону США старшого офіцера СВР РФ Олександра Потєєва. У Росії його засудили до 25 років в'язниці і позбавили військового звання і нагород.

Вже в 2009 році в ФБР дізналися, що в США приїхали двоє людей, які можуть бути розвідниками. Йдеться про Михайла Семенка і Анну Чампан.

У них, за даними оперативників, вже була інша система зв'язку, і контррозвідка вже не могла перехоплювати повідомлення.

За словами офіцерів ФБР, нашпигований спеціальним обладнанням і додатковими програмами ноутбук Чапман міг передавати повідомлення на ноутбук куратора навіть у вимкненому стані.

Довести розслідування до арештів і суду вирішили в 2010 році, коли шпигуни підібралися впритул до держтаємниць США. За іншою версією, Поті зрозумів, що його скоро розкриють як подвійного агента і попросив евакуювати з Росії.

Відразу після арешту шпигунів між Вашингтоном і Москвою почалися активні переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Словаччини видворили трьох російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.