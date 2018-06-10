"Фашистські ідеї": Портников розповів, як його обікрав Путін

Після відставки Бориса Єльцина з посади президента РФ Володимир Путін, будучи кандидатом на пост глави Кремля, використав в якості своєї передвиборної програми статтю українського журналіста і публіциста Віталія Портникова.

"Тоді я написав статтю "Каудільо". Вона була надрукована в "Дзеркалі тижня". І в скороченому вигляді, без цієї назви в московській газеті "Ведомости" я виклав ці тези, в яких я описав, яким буде наступний правління Путіна. Я в принципі не помилився... Мені в 1999 році вдалося повністю передбачити весь шлях політичного розвитку Російської Федерації на наступні десятиліття", - розповів Портников в ефірі "Еспрессо.ТВ".

За його словами, після цього Путін прочитав цю статтю.

"Тодішній головний редактор показав її Путіну на нараді. І ця стаття стала основою політичної програми Володимира Путіна "Росія-2000" на його інтернет-сайті. Там не було про пізньофранкістської Іспанії - в цій моїй статті в "Ведомостях" - там були просто викладені тези, як Росія буде будуватися. Виявилося, що ці ідеї, які по суті є фашистськими ідеями, вже тоді були близькі Путіну як політику", - додав Портніков.

Нагадаємо, раніше журналіст розповів про незручному інтерв'ю з Путіним .